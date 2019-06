Francesca De André si mostra super sexy nel mare di Miami: i fan impazziscono per un particolare ‘dettaglio’, ma lei chiarisce subito la situazione.

Francesca De André continua a far discutere anche dopo la fine del Grande Fratello. Personaggio forte e controverso, la De André spacca in due il pubblico, perchè se sono tanti i suoi sostenitori, altrettanti sono coloro che non apprezzano i suoi modi e le sue uscite, ritenute spesso eccessive. Lei, però, non si fa toccare più di tanto dalle critiche e risponde spesso a tono sui social. L’ultimo suo post su Instagram è stato commentato da centinaia di persone, che le hanno chiesto spiegazioni su un particolare dettaglio del suo corpo: la sua risposta, anche in questo caso, non si è fatta attendere.

Francesca De André, ecco il ‘dettaglio’ che ha scatenato le domande dei fan

Francesca De André è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 16 e anche ora che il relity è terminato, continua a far parlare di sé. L’ultima foto postata dalla nipote del grande Fabrizio De André, la mostra in tutta la sua bellezza e sensualità mentre si trova nel mare di Miami con un bikini nero che mette in evidenza il suo abbondante decolleté. La didascalia dello scatto è una sua riflessione sulle persone sensibili, riferita probabilmente a se stessa. Poi, la dedica anche al suo Gennaro: ‘Miss u’, scrive la De André.

Ma aldilà della sua bellezza e del suo corpo da capogiro, ai fan non è sfuggito un particolare dettaglio della foto di Francesca. Si tratta di una macchiolina sulla sua coscia sinistra, che molti hanno immaginato fosse un ‘segno’ lasciato dal suo fidanzato Gennaro Lillio, magari un morso o un pizzico dato in un momento di passione. Francesca ha però subito spento gli entusiasmi in questo senso, spiegando che si tratta semplicemente di una voglia che ha sempre avuto. Proprio nei giorni scorsi Gennaro ha dichiarato che la passione tra loro va a gonfie vele, e che Francesca fuori dalla casa del Grande Fratello si è dimostrata ancora meglio di come l’aveva conosciuta durante il reality.

