Il rapper Salmo si è lasciato andare in un’intervista a commenti molto diretti e forti sui colleghi Fedez e Sfera Ebbasta e ha svelato un retroscena inedito su X Factor.

Salmo è uno dei rapper più apprezzati e ascoltati del momento. Una delle sue caratteristiche è sicuramente quella di non avere peli sulla lingua, così come ha dimostrato in varie occasioni in cui ha chiaramente espresso il suo pensiero su alcuni politici, o quando ha litigato a distanza con altri colleghi, come nel caso di Fedez, con cui pochi mesi fa ha avuto un duro scontro social. L’ultima intervista rilasciata dal rapper non ha fatto eccezione, perché Salmo ha parlato senza freni di X Factor, di cui ha svelato un retroscena, e dei colleghi Fedez e Sfera Ebbasta.

Salmo, ecco le sue parole su Fedez, Sfera Ebbasta e X Factor

SAlmo è conosciuto per essere uno che non ha peli sulla lingua. Nel corso della Open Sea Republic Red Bull, evento durante il quale si è esibito mentre era in crociera tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno, il rapper ha rilasciato un’intervista nella quale ha detto la sua su diversi temi. La prima cosa è stata svelare il motivo del suo ‘no’ a X Factor. Salmo era stato infatti opzionato come giudice per la prossima edizione del talent, ma ha rifiutato l’offerta: ‘Non posso smettere di fare musica per la visibilità o per i soldi – ha spiegato – fare X Factor per me avrebbe significato scavarmi la fossa’, ha dichiarato.

Inevitabile è stato un accenno a chi invece X Factor lo ha fatto per tanti anni, come Fedez: ‘Lui ha fatto una scelta di vita diversa, ognuno si organizza come meglio crede’, ha dichiarato Salmo, che ha preferito non esporsi più di tanto sul collega. Stesso discorso per Sfera Ebbasta, che invece ha accettato l’offerta e sarà uno dei giudici della prossima edizione: ‘Lui ha una natura diversa dalla mia, ci può stare a X Factor, io no’. Cosa avrà voluto dire Salmo con questa dichiarazione? Una cosa è certa, il rapper non è attratto dalla tv, anzi ha più volte ripetuto nel corso dell’intervista che non si può fermare l’isprazione e che fare musica è l’unica cosa che conta.

