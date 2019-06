La compagna di Cristian Vieri Costanza Caracciolo è stata duramente presa di mira su Instagram: ecco cosa risponde l’ex velina ad un’accusa di un hater.

Senza alcun dubbio, Costanza Caracciolo è una delle donne più belle dello spettacolo italiano. Con il viso fresco, occhi genuini e sorriso smagliante, sin dall’inizio la compagna di Bobo Vieri ha conquistato davvero tutti. Costanza, infatti, personifica appieno l’immagine della ragazza acqua e sapone. Ultimamente, l’ex velina di Striscia la Notizia vive uno dei periodi più belli per ogni donna. È da poco, infatti, diventata mamma della piccola Stella. E la sua relazione con il grande Cristian Vieri procede alla grande. Tanto che c’è chi vocifera che, addirittura, la coppia sia convolata a nozze in gran segreto. Ovviamente, non lo sappiamo con certezza. Ma siamo certi che, in questi ultimi giorni, Costanza e il suo compagno sono a Formentera per la prima vacanza da genitori. È proprio su questo argomento, infatti, che un suo haters si scaglia apertamente contro di lei.

Costanza Caracciolo presa di mira: ecco cos’è accaduto

L’estate finalmente è subentrata. E con essa, sono iniziati i viaggi di Vip. In questi ultimi giorni, come dicevamo precedentemente, Costanza Caracciolo, insieme al suo compagno Cristian Vieri, Federica Nargi, Alessandro Matri e tanti altri loro compagni, sono in vacanza. In particolare, a Formentera. Sono numerosi, infatti, gli scatti fotografici che, di volta in volta, l’ex velina di Strisca la Notizia pubblica su Instagram. Proprio uno di essi, in particolare l’ultimo, ha suscitato una grossa polemica. A cui, ovviamente, la bella Costanza non ha potuto fare a meno di non rispondere. Sotto la foto in questione e che, tra l’altro, abbiamo riproposto in alto, è arrivato il seguente messaggio:

Da come si può vedere, quindi, l’accusa mossa nei confronti di Costanza Caracciolo è davvero assurda. Le viene, infatti, chiesto dove si trovasse la bambina solo per un selfie. Pensando, tra l’altro, chissà cosa. Immediata, però, è stata la risposta dell’ex velina. La quale, con una evidente nota ironica, ha saputo mettere a tacere una polemica inutile.

