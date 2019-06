Manuel Galiano si difende, ma la sua versione non convince: “Ha solo confermato il tradimento”; ecco perché i fan non credono all’ex corteggiatore.

È il nuovo caso del momento. Sul web non si parla d’altro che del presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglia, tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore genovese avrebbe tradito Giulia con una ragazza conosciuta a Ibiza, durante una vacanza con gli amici. Dopo giorni di silenzio, Manuel ha deciso di parlare, difendendosi dalle accuse trapelate sul web. In particolare, si scaglia contro Deianira Marzano, la nota influencer che ha lanciato lo scoop del tradimento. Ed è stata proprio quest’ultima a replicare ulteriormente alle parole di Manuel, sostenendo che si è dato ‘la zappa sui piedi’. Ecco perché.

Potrebbe interessarti anche:

Manuel Galiano si difende, ma la sua versione non convince: “Ha solo confermato il tradimento”

Manuel Galiano ha deciso di difendersi dalle accuse di tradimento. A ‘scagionarlo’, secondo lui, sarebbe il colore della maglietta che indossava la sera del bacio. Una maglietta nera, e non bianca, come appare in alcune foto postate da Deianira Marzano. Ma ecco che l’influencer replica a tono, sostenendo che nel video del bacio, Manuel indossava proprio una maglietta nera. E che le immagini con la maglia bianca sono relative alla serata successiva a quella del bacio. Insomma, Manuel, pensando di difendersi, pare aver confermato la ‘versione’ di Deianira. Che, nelle sue stories, pubblica alcuni commenti delle followers che avvolarano la sua tesi. Date un’occhiata:

Ebbene si, secondo molte utenti di Instagram, Manuel con la sua ‘rivelazione’ avrebbe semplicemente confermato che il ragazzo misterioso nel video del bacio era proprio lui. Insomma, una ‘telenovela’ che diventa sempre più ricca di dettagli. Non ci resta che attendere le ultime news sulla vicenda. Ma soprattutto, cosa ne pensa Giulia Cavaglia di tutta questa storia? Per ora, la torinese ha pubblicato un solo post da quando è scoppiato il polverone.. Ma nessun cenno a Manuel. Come finirà?

Per tutte le ultime news sul presunto tradimento di Manuel CLICCA QUI