Rosa Perrotta è stata pesantemente attaccata e insultata per alcune storie pubblicate su Instagram: la replica dell’ex tronista non si è fatta attendere.

Rosa Perrotta sta per diventare mamma del piccolo Domenico. La gravidanza dell’ex tronista è ormai agli sgoccioli, anzi a quanto pare il bimbo non sembra molto intenzionato a uscire dalla pancia della sua mamma. Questo per Rosa sembra non essere un problema, perché in questi 9 mesi ha sempre mostrato con orgoglio il suo pancione, posando anche senza veli. L’ex tronista è entusiasta di diventare mamma e ha già immaginato come sarà il suo futuro. Ma come sempre le critiche non mancano anche per lei, e questa volta Rosa sembra essersi davvero stancata: vediamo cos’è successo.

Rosa Perrotta risponde alle critiche: ‘Avete rotto le p***e!’

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata a Uomini e Donne, stanno per diventare genitori del loro primogenito, il piccolo Domenico. Ora che manca davvero poco alla nascita del bimbo, Rosa è circondata dall’amore dei suoi cari, in particolare della mamma, che la aiuta in casa per alleggerirle la fatica. Nelle storie pubblicate su Instagram, infatti, l’ex tronista ha più volte scherzato prima con la mamma e poi con la sua collaboratrice domestica, inquadrandole mentre la aiutavano con le faccende di casa. La cosa non è piaciuta ad alcuni dei suoi followers, che l’hanno tacciata di essere una viziata, incapace di occuparsi della casa, che delega tutte le faccende ad altre persone.

La replica di Rosa non si è fatta attendere. L’ex tronista ha infatti risposto con altre storie su Instagram, chiedendo a tutti di farsi i fatti propri, perchè ognuno è libero di gestire la casa come meglio crede. ‘Non rompete sempre le p***e – ha detto piccata – si, sono viziata e mi faccio aiutare in casa, che problema c’è?’ Rosa ha inoltre sottolineato che i soldi con cui paga l’aiuto in casa sono suoi, e che può farne ciò che vuole. Una risposta davvero seccata, quella dell’ex tronista, che ora aspetta solo di conoscere il suo piccolo Domenico.

