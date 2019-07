Paolo Bonolis shock: si ritira dalla TV? Ecco cosa ha in mente il conduttore di Ciao Darwin, che vanta una carriera di oltre 40 anni.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della nostra televisione. Le sue trasmissioni sono seguitissime grazie soprattutto al suo talento. Simpatico, intelligente e geniale: Bonolis è unico nel suo genere. Ma ha mai pensato di lasciare la tv? Ebbene, il conduttore ha risposto a questa domanda direttamente, durante un’intervista a FanPage.it. Ecco cosa ha raccontato sulla sua carriera e il suo futuro.

Paolo Bonolis shock: si ritira dalla TV? La sua risposta preoccupa i fan

Ammettiamolo, nessuno di noi immaginerebbe una tv senza Paolo Bonolis. I suoi programmi ci accompagnano da ben 40 anni: da Tira e Molla, a Beato tra le Donne, da Chi ha incastrato Peter Pan a Avanti un Altro, da Ciao Darwin a Il Senso Della Vita. Una serie di straordinari successi, che hanno reso Bonolis uno dei più grandi personaggi del piccolo schermo. E, a proposito de Il Senso della Vita, il programma tornerà in onda nella prossima stagione. Ma la domanda è: Paolo Bonolis si stancherà mai di fare tv? Gliel’hanno chiesta i giornalisti di FanPage, e lui ha risposto così: “Mi sono stufato di tante cose, perché no della tv? Accadrà quando mi renderò conto di non essere più contemporaneo, e ci siamo vicini. Non voglio essere un vecchio che vuole imporre un linguaggio non al passo coi tempi“. È stata questa la risposta di Bonolis, che ha lasciato intendere che il suo addio alla tv potrebbe avvenire tra non molto tempo. Ma non aspettatevi di trovarlo sul mondo web: è un mondo che al conduttore non interessa.

