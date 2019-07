Raffaella Mennoia ha affidato a Instagram un lungo sfogo, lanciando una frecciatina al veleno a qualcuno: ‘Gente ingrata!’

Raffaella Mennoia è una delle più importanti autrici dei programmi di Maria De Filippi. Pilastro da anni della sua redazione, la Mennoia lavorava inizialmente solo ‘dietro le quinte’, ma da qualche anno è diventata sempre più famosa, in particolare su Instagram, dove più volte è intervenuta per parlare di ex concorrenti dei suoi show, o per condividere con i followers alcune vicende personali, in particolare in ambito sentimentale. Le ultime storie di Raffaella sono state un lungo sfogo, in cui l’autrice non ha mancato di lanciare qualche frecciatina al veleno: ecco a chi si è rivolta.

Raffaella Mennoia è uno dei pilastri della redazione di Maria De Filippi. Oltre a lavorare come autrice dei programmi della moglie di Maurizio Costanzo, Raffaella è anche la responsabile dei casting, ovvero si occupa di scegliere i protagonisti dei vari troni, o le coppie che partecipano a Temptation Island. Proprio per questo, alla luce dei tanti personaggi rivelatisi poi poco onesti, Raffaella viene spesso criticata per le sue scelte, e tanti sono gli haters che chiedono addrittura il suo ‘licenziamento’. Qualche ora fa, la Mennoia ha fatto delle storie Instagram per rispondere alle accuse degli ultimi giorni rispetto a un’eventuale finzione di Andrea e Jessica a Temptation Island.

L’autrice ha rassicurato tutti sul fatto che le voci sono assolutamente infondate e che in ogni caso non bisogna dubitare del lavoro e della buona fede della redazione, che fa il massimo per scegliere il cast migliore per ogni programma. ‘Fatevene una ragione, io lavorerò fin quando ne avrò voglia e me lo permetteranno’. Secondo Raffaella, molti dei suoi detrattori sono solo persone che non sono state scelte per gli show, o gente che è stata presa, ma si è rivelata poi ingrata. A chi sono rivolte queste frecciatine della Mennoia? Per ora non è chiaro, non ci resta che aspettare e vedere se qualcuno si sentirà toccato dalle sue parole e deciderà magari di risponderle.

