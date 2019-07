Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno pubblicato alcune foto su Instagram: i due sono in spiaggia a torso nudo e le loro mani cadono in posti ‘proibiti’.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una delle coppie nate in questa edizione di Uomini e Donne. Bellissimi e innamoratissimi, i due sono l’unica coppia rimasta insieme dopo l’ultimo trono, che aveva come protagoniste, oltre ad Andrea, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, entrambe tornate single poco tempo dopo la fine del programma. Andrea e Natalia resistono, anzi sono sempre più innamorati e affiatati, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram poco fa. I due sono in spiggia e gli scatti sono davvero ‘hot’: scopriamoli insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ecco le foto ‘hot’: torso nudo e mani ovunque

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni amano condividere sui social le foto di coppia, che fanno impazzire i fan. Gli ultimi scatti pubblicati su Instagram sono davvero sensuali e ‘hot’: vediamoli insieme. Andrea e Natalia sono stati protagonisti di un servizio fotografico in spiaggia. Nello scatto publicato dal Zelletta, i due sono stesi a riva: lui è a torso nudo, mentre lei, in jeans e con un mini top bianco, è stesa sul suo fidanzato e mima il gesto di sbottonargli i pantaloni. La posa è davvero a ‘luci rosse’ e ha mandato in visibilio i fan. Ma non è finita qui.

Anche Natalia ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto dello stesso servizio fotografico: nella foto della ragazza, lei e Andrea sono sempre al mare, ma questa volta sono in piedi, avvinghiati l’uno all’altra, entrambi a torso completamente nudo. Il seno di Natalia è coperto solo dal petto di Andrea, che la guarda in maniera super sensuale e fa scendere la mano sul lato B della fidanzata, regalando ai fan un’altra foto di coppia davvero ‘hot’, che sottolinea ancora una volta l’incredibile intesa e l’amore che lega i due ragazzi.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI