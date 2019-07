Belen Rodriguez è stata colta da un malore durante la registrazione di ‘Tu Si Que Vales’: secondo il settimanale ‘Oggi’ sarebbe incinta del suo secondo figlio.

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. La bellissima e incredibilmente sexy showgirl argentina è tornata da poco con il marito Stefano De Martino, e da subito hanno cominciato a girare voci su una sua presunta seconda gravidanza. Del resto, i diretti interessati hanno sempre detto di voler allargare la famiglia e regalare un fratellino/sorellina al piccolo Santiago. Stando a un’indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Oggi’, il momento sarebbe finalmente arrivato: ecco l’episodio che confermerebbe la seconda gravidanza di Belen.

Belen Rodriguez incinta del secondo figlio? Il malore durante ‘Tu si Que Vales’ lo confermerebbe

Da quando Belen Rodriguez è di nuovo insieme al marito Stefano De Martino, impazzano le voci sulle seconde nozze della coppia, e soprattutto su una presunta seconda gravidanza della showgirl argentina. Ma se finora la coppia ha sempre smentito di essere in attesa del secondo bebè, ora l’episodio capitato a Belen e diffuso dal settimanale ‘Oggi’, potrebbe confermare la tanto attesa gravidanza. Belu, infatti, sarebbe stata colta da un malore improvviso durante la registrazione della prima puntata di ‘Tu Si Que Vales’, il che avrebbe interrotto per forza maggiore lo show.

Secondo il settimanale ‘Oggi’, che ha diffuso la notizia del malore di Belen, il motivo sarebbe proprio la gravidanza. Del resto, la conduttrice ha sempre dichiarato di amare il suo ruolo di mamma e di desiderare una famiglia con più bambini. Che il momento sia finalmente arrivato? Per ora nessuno dei diretti interessati si è espresso in merito a questa notizia, che già si è diffusa a macchia d’olio sul web e non solo. Non ci resta che attendere nuovi eventuali aggiornamenti, augurando in ogni caso a Belen di riprendersi presto dallo spiacevole episodio che l’ha vista protagonista mentre era a lavoro.

