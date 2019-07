Diletta Leotta alza la gonna in diretta durante una story su Instagram: inevitabile l’incidente ‘hot’ per la conduttrice, che infiamma il web.

Diletta Leotta è davvero uno dei sex symbol del momento. Brava e preparata nel suo lavoro, ma soprattutto bellissima e sensuale come poche, la Leotta spesso e volentieri infiamma i social con le sue foto e i suoi video. Immagini di vita quotidiana, che nel caso di Diletta contengono elementi talvolta ‘bollenti’, che fanno girare la testa al pubblico maschile. L’ultima story pubblicata su Instagram dalla conduttrice ha mandato in delirio i suoi fan per un piccolo ‘incidente hot’: impossibile non notarlo.

Diletta Leotta alza la gonna su Instagram: l’incidente ‘hot’ è inevitabile, fan in visibilio

Diletta Leotta è solita incantare il suo pubblico con foto e video del suo quotidiano, che spesso risultano davvero ‘hot’. In questo periodo impazza il gossip sulla sua vita sentimentale, che la vede legata al pugile Daniele Scardina. Ma a tenere il pubblico incollato al profilo Instagram di Diletta, è più che altro la sua bellezza e la sua innata sensualità. Nell’ultima story condivisa con i suoi followers, la giornalista ha fatto un gesto un po’ ‘azzardato’, andando vicina a un incidente davvero ‘hot’.

Pronta per andare in diretta in radio direttamente da Rimini, Diletta ha pubblicato un suo breve video mentre fa un balletto molto simpatico e sensuale. La Leotta indossa un top rosso e bianco che lascia le spalle scoperte e rende giustizia al sue decolletè da urlo, ma soprattutto una mini gonna bianca a vita alta, che già di per sé lascia in bella vista le sue gambe mozzafiato. Lei però fa di più, perchè nel muoversi per il suo simpatico balletto, alza la gonna a destra e sinistra, mostrando quasi più del dovuto e sfiorando dunque un ‘incidente’ davvero ‘hot’, che avrebbe mandato ancora più in visibilio i suoi numerosissimi e appassionati fan.

