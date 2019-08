Karina Cascella, arriva finalmente la notizia che tutti si aspettavano: l’annuncio direttamente dal profilo Instagram dell’opinionista.

Karina Cascella fa sempre parlare di sé. Tante le situazioni in cui l’opinionista si è trovata a doversi difendere sui social perché attaccata dagli haters. Del resto, quelli che come lei si espongono e raccontano la propria vita sul web, sono spesso soggetti alle critiche del pubblico, ma il troppo è troppo e la Cascella si è più volta schierata in prima linea per combattere contro gli insulti e le cattiverie dette sul suo conto. Ora, però, l’opinionista televisiva è sulla bocca di tutti per un’altra situazione, ben diversa dal solito: andiamo con ordine e vediamo cosa le è successo.

Karina Cascella, l’annuncio che tutti aspettavano: ecco le sue parole

Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato del momento difficile di Karina Cascella, dovuto alla prematura morte del suo cagnolino, Carolina. Momento terribile soprattutto per la sofferenza della figlia Ginevra, legatissima al suo cucciolo. Oggi, però, a distanza di qualche giorno, l’opinionista è tornata a sorridere per una splendida notizia che ha voluto subito condividere con i suoi fan. Karina ha infatti preso un altro cagnolino per la sua Ginevra. Seppur con il dolore ancora fresco nel cuore, la Cascella ha pensato che con l’aiuto di un nuovo amico a 4 zampe, lei e la sua piccola potranno riprendersi prima da questo enorme dispiacere.

Il dolcissimo cucciolo è un Chihuahua dal pelo lungo e si chiama Polpetta, nome chiaramente scelto da Ginevra. Le parole di Karina sotto il suo post sono molto chiare, il nuovo cagnolino sarà amato con tutto il cuore dalle sue padrone, nel ricordo dell’amata Carolina. Un modo per ricominciare a sorridere dopo una brutta perdita. Immediato il benvenuto a Polpetta da parte della compagna dell’ex di Karina, Salvatore Angelucci, grande amica della Cascella e di Ginevra, e di tutti gli utenti di Instagram, che si sono subito innamorati del cucciolo.

