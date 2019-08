Nuovo e duro sfogo Instagram di Mario Serpa contro Gianni Speri e Raffaella Mennoia: ecco cosa ha dichiarato l’ex corteggiatore poche ore fa.

Sembra davvero la ‘storia senza fine’. Pochissime ore fa, infatti, Mario Serpa si è nuovamente scagliato contro Gianni Sperti e Raffaella Mennoia su Instagram. Tutta la vicenda è partita, all’incirca, una settimana fa. E, da quel momento, è accaduto praticamente di tutto. Sì, è proprio così. Si è scatenata una vera e proprio bufera social. Tanto da ‘investire’ anche altri protagonisti di Uomini e Donne. Tra cui, Teresa Cilia. Proprio ieri, infatti, l’ex tronista siciliana si è scagliata apertamente contro la bella romana. Ma non solo. Perché, come dicevamo, anche Mario ha nuovamente espresso la sua opinione pubblicamente sulla questione. Ecco cosa ha detto nello specifico.

Mario Serpa contro Gianni e Raffaella: nuovo sfogo nella notte

Pochi giorni fa, Mario Serpa, dopo aver visto il suo ex fidanzato Claudio Sona in compagnia di alcuni autori di Uomini e Donne, è completamente esploso su Instagram. Ciò che, infatti, il romano ‘recrimina’ alla redazione del programma è di non aver fatto luce su alcune presunte voci di un fidanzamento del veronese durante un suo trono. Ecco. In seguito a questa accusa, come dicevamo, si è scatenata una vera e propria bufera social. Infatti, sono giorni che, il romano e Raffaella Mennoia, si lanciano frecciatine sui social. Addirittura, in una sua Instagram stories, Mario ha anche nominato Gianni Sperti. Suscitando, di conseguenza, la sua furiosa reazione. Sembrava che la situazione fosse stata risolta, invece non è stato affatto così. Anzi, pochissime ore fa, il Serpa si è scagliato nuovamente contro di loro. Non solo, infatti, l’ex corteggiatore ha voluto chiarire perché ha nominato anche l’opinionista nelle sue stories Instagram, ma ha rivolto anche un altro duro attacco a Raffaella.

Come risponderanno? E, soprattutto, lo faranno? Staremo a vedere.

