Emma Marrone è senza dubbio una delle artiste più amate e apprezzate del panorama musicale attuale. Artista eclettica e a tutto tondo, ha recentemente annunciato che sarà protagonista di un nuovo incredibile progetto, molto lontano dal suo mondo. Ma non solo. La cantante è anche una bellissima donna, e lo dimostra spesso anche sui social, dove alcuni dei suoi scatti sono particolarmente ‘hot’. Anche l’ultima foto pubblicata nelle storie Instagram dell’ex vincitrice di Amici è molto sexy: scopriamolo insieme.

Emma Marrone super sexy su Instagram: abito corto e scollato, la foto è ‘hot’

Emma MArrone sta trascorrendo dei giorni di vacanza con il fratello a Formentera. Un periodo di relax prima delle grandi novità che la attendono per la nuova stagione lavorativa e che presto saranno note anche al suo pubblico. Nel frattempo, però, mare, relax e silenzio sono gli ingredienti di questi giorni di vacanza in Spagna. Ma non solo. La cantante ogni tanto regala anche qualche suo scatto sexy ai fan. Nelle ultime storie instagram ha pubblicato una sua foto ‘hot’.

Nello scatto in questione, Emma si trova seduta al tavolo probabilmente di un ristorante e indossa un abito nero molto corto e particolarmente scollato. Il decolleté della cantante è sempre un belvedere e la sua espressione è molto sexy. Ma quando Emma accavalla le gambe, la foto diventa davvero ‘bollente’. L’abito dell’ex vincitrice di Amici, infatti, è davvero corto e questa sua posa mette in mostra le sue belle gambe e rende la foto super sensuale. Non è difficile immaginare la reazione dei suoi fan, che saranno di certo rimasti colpiti e ammirati dallo scatto. E voi, cosa ne pensate?

