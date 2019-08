Diletta Leotta ha pubblicato delle storie Instagram in cui è davvero ‘esagerata’: il costume della giornalista è troppo scollato, video ‘hot’.

Diletta Leotta trova sempre il modo di far parlare di sé. Bellissima e sensuale come poche, la giornalista, nonché conduttrice televisiva e radiofonica, pubblica spesso e volentieri foto che la ritraggono in abiti succinti, facendo così impazzire i fan. In questo periodo estivo, in cui sta trascorrendo del tempo nella ‘sua’ Sicilia, Diletta sta regalando continui scatti e video in costume davvero sensuali. Le ultime storie Instagram della conduttrice non fanno eccezione e diventano subito ‘hot’ per la sua scollatura ‘esagerata’: scopriamo insieme cosa ha fatto la Leotta.

Diletta Leotta, il costume è troppo scollato: storie Instagram super ‘hot’

Diletta Leotta si sta rilassando in questo periodo di vacanza, prima di ricominciare con il suo lavoro, che ripartirà probabilmente in concomitanza con l’inizio dei campionati di calcio. Prima di tornare a Milano, dunque, la giornalista si sta concedendo del tempo a Catania, la sua città, per godere dell’affetto della sua famiglia, ma soprattutto dei paesaggi meravigliosi e del cibo buonissimo che la Sicilia regala. Tanti sono infatti i video e le foto che la Leotta posta quotidianamente mentre è in spiaggia, o in barca, e gira per i luoghi più belli e incontaminati della sua regione, in compagnia degli amici e del fidanzato Daniele Scardina.

Nelle ultime storie Instagram che ha pubblicato, Diletta di trova in barca con la schermitrice Rossella Fiamingo, anche lei catanese. Le due ragazze si godono lo spettacolo del tramonto, che Diletta definisce ‘L’ora più bella’. Ed effettivamente è davvero l’ora migliore, perché la luce è perfetta e dal mare si vede uno spettacolo indimenticabile. Ma la cosa che più attira gli spettatori non è tanto il tramonto, quanto la bellezza e la sensualità della Leotta, che stavolta ‘esagera’ e si mostra con un costume dalla scollatura particolarmente profonda. Un pezzo intero, che però mette in mostra il decolleté esplosivo e mozzafiato della giornalista, regalando uno spettacolo che supera anche quello del tramonto.

