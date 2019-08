Belen Rodriguez ha pubblicato una serie di scatti su Instagram in cui è stesa in riva al mare: il bikini della showgirl è minuscolo, fan letteralmente impazziti.

Belen Rodriguez non si smentisce mai. Sempre perfetta e bellissima nei suoi scatti, è il sogno proibito del pubblico maschile italiano. Un nome, una garanzia, insomma. Ogni foto che condivide su Instagram è motivo di delirio per i fan, che la seguono soprattutto in attesa che arrivi un suo scatto ‘hot’. La sensualità dell’argentina è la sua caratteristica principale, basta sbirciare il suo profilo per averne la prova. L’ultimo post pubblicato su Instagram dall’argentina, consiste in una serie di sue foto mentre è stesa in riva al mare. Scatti particolarmente artistici, ma soprattutto sensuali, perché il bikini di Belen è minuscolo e mostra il suo corpo mozzafiato.

Belen Rodriguez stesa in riva al mare: il bikini è ‘hot’, Instagram in delirio

Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social. La showgirl e conduttrice argentina pubblica spesso e volentieri momenti della sua giornata, insieme al piccolo Santiago o a Stefano De MArtino. Ma soprattutto, il suo profilo è pieno di scatti che la mostrano in tutta la sua bellezza e sensualità. L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è composto da una serie di foto che la immortalano mentre è stesa in riva al mare a prendere il sole, prima di immergersi in acqua. Gli scatti sono davvero ‘hot’, perché il bikini di Belen è minuscolo e lascia poco spazio all’immaginazione. Per non parlare delle sue pose, che sono sempre più sensuali.

Inutile dire che le foto hanno fatto ‘boom’ di like e commenti da parte dei fan di Belen, tutti innamorati della sua bellezza, ma non solo. Alcuni dei commenti sono anche da parte di utenti che ammirano non solo il suo fisico ma anche la sua sincerità e simpatia. Eccone alcuni.

