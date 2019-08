Superenalotto, lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi 27 agosto

Superenalotto, lotto e 10eLotto: numeri vincenti in diretta su Sologossip.it a partire dalle ore 20.00 di questa sera, 27 agosto 2019

Sul nostro sito, Sologossip.it, saranno riportate le estrazioni in diretta del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 27 agosto. A partire dalle ore 20.00 aggiorneremo in tempo reale la tabella sottostante con tutti i numeri estratti. C’è ancora tanta attesa per il Superenalotto che riesce ancora a stuzzicare i giocatori dopo la vittoria magnifica di 209 milioni di euro nell’ultimo periodo. Sì, perché il jackpot è rimasto abbastanza alto: a quota 55.800.000 euro questa sera. L’ultima estrazione risale a sabato sera e non v’è stato alcun 6 o 5+1. Per questo, il montepremi ha continuato a crescere.

A breve, quindi, ci saranno le estrazioni di questa sera. Ma intanto vi proponiamo di seguito le estrazioni dei giorni scorsi, nel caso vi foste persi qualcosa:

Superenalotto, Lotto, 10eLotto: estrazioni, numeri vincenti in diretta dalle 20.00 del 27 agosto 2019

Lotto, i numeri estratti

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: i numeri vincenti

10eLotto: estrazione serale del 27 agosto

Perché il Superenalotto riparte da 50 milioni?

Dopo l’ultima ‘scorpacciata’, tutti si aspettavano si ripartisse da zero. E invece… la lotteria italiana ha fatto una bellissima sorpresa ai suoi giocatori. Dopo l’ultimo 6 in cui nessuno ha centrato il 5+, la metà del montepremi della seconda categoria di premio ha fatto lievitare il Jackpot in palio, mentre la restante parte è stata utilizzata per ripartire con una cifra grossa. Stavolta con ben 50 milioni di euro.