Taylor Mega, incredibile ‘gaffe’ a Milano: va a casa di una fan per una sorpresa, ma qualcosa non va nel verso giusto, ecco cosa è successo.

Taylor Mega riesce sempre a far parlare di sé. Scontato ripetere che il pubblico la ama e la segue per la sua bellezza e la sua innata sensualità: le sue immagini ‘hot’ infiammano quotidianamente Instagram e soprattutto i suoi quasi due milioni di followers. Ma non è tutto. Taylor è anche molto apprezzata per la sua sincerità e schiettezza, e perché dice sempre ciò che pensa senza peli sulla lingua. Un personaggio a tutto tondo, insomma. Le ultime storie Instagram di Taylor sono davvero esilaranti, perchè raccontano la sua ‘disavventura’ avvenuta a Milano per incontrare una fan: ecco cos’è successo.

Taylor Mega, ‘gaffe’ nel tentativo di incontrare una fan: va a casa sua e…

Taylor Mega è stata protagonista di una ‘disavventura’, o per meglio dire di una piccola ‘gaffe’, e lo ha raccontato nelle sue storie Instagram. L’influencer nell’ultimo periodo sta mettendo in atto una serie di iniziative per avvicinarsi il più possibile ai fan e incontrarli da vicino, o chiamarli al telefono. L’ultima trovata dell’influencer, con l’appoggio del suo agente, è stata quella di andare direttamente a casa di una fan per consegnarle di persona uno dei costumi da lei firmati, che la ragazza aveva ordinato presumibilmente dal sito. Ma ecco che arriva la ‘gaffe’. L’influencer si è presentata a casa della sua fan, ma…lei non c’era!

A quanto pare Taylor non si era prima assicurata in qualche modo di trovarla a casa e ha fatto il viaggio di primo mattino per niente. Ovviamente il racconto di questa ‘disavventura’ è avvenuto col sorriso, nulla di grave. Di certo ci sarà rimasta malissimo la fan in questione, che ha perso l’occasione di incontrare da vicino la sua beniamina.

