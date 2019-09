Zoe Mallucci Temptation Island: da fotomodella a tentatrice nel reality in onda su canale 5. Età, Instagram e molto altro della bionda mozzafiato

Lunedì 9 settembre sbarca su Canale 5 Temptation Island Vip. Dopo il grande trionfo dell’edizione classica del programma, andata in onda quest’estate, torna anche la versione dedicata alle coppie VIP. A condurre il reality delle tentazioni ci sarà Alessia Marcuzzi. Le coppie sono già state presentate, così come tutte i tentatori e le tentatrici. Tra queste c’è la bellissima Zoe Mallucci, che non è un volto nuovo al mondo dello spettacolo. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Classe 1998 e fisico mozzafiato, Zoe Mallucci è una fotomodella di Roma che partecipa alla nuova edizione di Temptation Island Vip. La bella tentatrice ha studiato al liceo Linguistico e dopo ha deciso di proseguire gli studi presso l’università Sapienza di Roma, precisamente Sciende del Turismo.

Il suo sogno è quello di lavorare nelle pubbliche relazioni anche se attualmente lavora nel mondo dello spettacolo. Dal suo profilo Instagram emerge che Zoe ha fatto il suo esordio in TV con il programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Oltre a prendere parte agli stacchetti musicali, Zoe partecipa ai famosi viaggi nel tempo in cui sono portati i concorrenti. La ragazza ha interpretato diversi ruoli, affermando di essersi divertita tantissimo a partecipare a questo programma.

La partecipazione come tentatrice a Temptation Island indica, chiaramente, che Zoe Mallucci è single. Non ci sono tracce infatti di uomini sul suo profilo Instagram. Al contrario, Zoe si mostra sempre in pose sensuali attarverso scatti bollenti che mettono in mostra le sue forme, in particolare il suo lato B da urlo

Zoe sa come mettere in mostra i suoi punti forti e sui social pubblica sempre foto sexy che fanno impazzire i suoi followers.

A Temptation Island Vip riuscirà a far parlare di sè? Secondo le ultime indiscrezioni e anticipazioni, pare che Zoe darà filo da torcere a Nathalie Caldonazzo. La sexy tentatrice potrebbe aver instaurato un bel rapporto con il compagno di Nathalie, Stefano Andrea Macchi. Tra Zoe e Stefano c’è però una grande differenza d’età. Staremo a vedere cosa succederà da lunedì 9 settembre su canale 5 con la nuova edizione di Temptation Island Vip.

