Diletta Leotta, esperienza ‘particolare’ alla SPA: la conduttrice è in bikini, la foto ‘hot’ infiamma Instagram, fan in delirio per lei.

DIletta Leotta sa sempre come far parlare di sé e soprattutto come far impazzire i suoi fan. La conduttrice è senza dubbio una delle donne più sexy in Italia al momento, le sue foto ‘hot’ mandano in delirio i followers, per non parlare dei video dei suoi allenamenti o delle sue uscite in barca. Bellissima e con un fisico mozzafiato, Diletta incanta quotidianamente Instagram con la sua sensualità e lo ha fatto anche con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo. La Leotta ha vissuto una ‘particolare’ esperienza in una SPA, e la sua foto in bikini ha mandato letteralmente in visibilio i fan.

Diletta Leotta incanta Instagram: esperienza ‘particolare ‘ alla SPA, la foto in bikini è hot

Diletta Leotta è una bomba sexy, c’è poco da obiettare. La conduttrice di DAZN, nonché speaker radiofonica, è una professionista preparata, ma anche una bellissima donna e non fa nulla per nasconderlo. Sempre pronta a mostrarsi sui social in tutta la sua bellezza e sensualità, la giornalista ha pubblicato uno scatto che la ritrae mentre si trova in una SPA. Diletta sta vivendo un’esperienza molto ‘particolare’, ovvero la grotta di sale, una stanza completamente ricoperta di sale, dalle pareti ai pavimenti, che spesso si trova nei centri termali.

Il sale è infatti un elemento che dà benefici alla pelle e alle vie respiratorie, oltre ad eliminare lo stress. La Leotta ha scelto di fare questo particolare trattamento, condividendo la foto sui social. Lo scatto ha fatto letteralmente impazzire i fan. Diletta indossa un bikini colorato, che mette in mostra tutte le sue curve e in particolare il suo decolleté esplosivo e le sue gambe da urlo. Immediati i like e i commenti al post, migliaia addirittura, quasi tutti di adorazione per le gambe statuarie e la bellezza mozzafiato della conduttrice.

