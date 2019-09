Le prime parole di Emma Marrone dopo l’intervento sono arrivate, così come i messaggi d’affetto da parte dei suoi colleghi e fan: eccoli nel dettaglio.

È passata una settimana e poco più da quando Emma Marrone, con un post davvero commovente su Instagram, ha annunciato il suo ritiro immediato dalle scene. Non sappiamo per quale preciso motivo la cantante salentina abbia preso questa decisione. Stando a quanto scritto su Instragram, sembra che l’ex vincitrice di Amici abbia dei problemi di salute. Non a caso, pochissimi istanti fa, proprio sul suo canale social ufficiale ha rotto il silenzio. Lasciandosi, così, andare alle sue prime parole subito dopo l’intervento. Tuttavia, immediata è stata la reazione da parte dei suoi colleghi e dei suoi fan. Che, in un batter baleno, hanno ‘bombardato’ il post in questione di messaggi. Eccone alcuni nello specifico.

Potrebbe interessarti anche:

Emma Marrone, i messaggi dei colleghi su Instagram subito dopo l’intervento

È, senza alcun dubbio, una delle cantanti più amate ed apprezzate, Emma Marrone. Non a caso, appena appresa la notizia del suo ritiro dalla scene, la cantante salentina è stata subissata di messaggi di conforto e di solidarietà. Numerosi, infatti, sono stati i fan che hanno voluto esprimerle un piccolo pensiero su Instagram. Così come anche i suoi colleghi, personaggi dello spettacolo. Vi abbiamo parlato, infatti, di Maria De Filippi, Marco Bocci e Fiorella Mannoia. Tuttavia, a distanza di qualche giorno e, soprattutto, subito le prime parole della cantante dopo l’intervento, la situazione non è affatto cambiata. Come dicevamo precedentemente, dopo una settimana dal suo silenzio social, Emma è ritornata su Instagram per tranquillizzare i suoi fan che l’intervento è andato bene. È proprio per questo motivo che i suoi sostenitori, appena appresa la lieta notizia, hanno voluto ancora una volta, dimostrarle il proprio affetto. Eccone alcuni:

Per ulteriori news su Emma Marrone –> clicca qui