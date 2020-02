Beatrice Valli e Marco Fantini, svelato il sesso del nascituro: fan in delirio per la splendida notizia, che la coppia ha ufficializzato durante il ‘baby shower’.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono senza alcun dubbio una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne. I due sono insieme da quasi 6 anni e hanno costruito una famiglia bellissima, con il piccolo Alessandro, che Beatrice ha avuto dalla precedente relazione con Nicolas Bovi, e Bianca, nata invece dal loro amore. Qualche mese fa, dopo aver destato diversi sospetti nei fan per alcuni indizi, Beatrice ha annunciato la sua terza gravidanza, la seconda da quando sta insieme a Marco. La notizia ha reso felicissimi i tantissimi followers della coppia, che non vedevano l’ora di conoscere il sesso del nascituro. Beatrice aveva detto che lo avrebbe svelato in occasione del Baby Shower, e ha fatto proprio così. La notizia è appena stata rivelata, e allora non ci resta che scoprire insieme se i piccoli di casa Fantini-Valli avranno un fratellino o una sorellina.

Beatrice Valli e Marco Fantini, ecco svelato il sesso del nascituro: fan in delirio per la splendida notizia

Beatrice Valli ha annunciato qualche mese fa di essere incinta e ha raccontato ai fan di star vivendo una gravidanza non facile, a differenza delle due precedenti. Anche quando è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex corteggiatrice si è commossa parlando del bebè che porta in grembo, perché ha rivelato di aver avuto diverse difficoltà in questi mesi. Ora, però, le cose sembra stiano andando per il meglio, e Beatrice, insieme al suo Marco, hanno annunciato ai fan di aspettare una meravigliosa femminuccia. Sorellina in arrivo, dunque, per Alessandro e Bianca, che ieri erano presenti al Baby Shower organizzato dalla coppia, durante il quale è avvenuta la rivelazione.

Come già anticipato da Beatrice nel corso dell’intervista a Verissimo, la piccola si chiamerà Azzurra, mentre se fosse stato un maschietto si sarebbe chiamato Edoardo. Ora che tutto è stato svelato, non ci resta che fare i migliori auguri a questa splendida famiglia!