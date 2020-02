Michelle Hunziker mostra per la prima volta ai fan una persona molto speciale per lei: “Sono 17 anni che sta con me”, ecco di chi si tratta.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della tv, e la sua vita è sempre sotto i riflettori. Lei, tra l’altro, è molto ‘social’ e condivide con i fan tutto quello che le succede. In questi giorni ad esempio è stata alle Maldive per lavoro e ha pubblicato i vari momenti del suo soggiorno, sia quelli di lavoro, in cui scattava foto da urlo, sia quelli di relax, in cui si divertiva in spiaggia con il suo staff. Poche ore fa è ripartita alla volta di Milano e questo l’ha resa particolarmente ‘triste’, come lei stessa ha annunciato sui social. Ma poco prima di lasciare il resort da sogno in cui alloggiava, Michelle ha presentato per la prima volta ai suoi fan una persona molto speciale per lei, che la accompagna un po’ dappertutto: ecco di chi si tratta.

Michelle Hunziker è sempre molto social e condivide con i fan tanti momenti di gioco e divertimento, come i siparietti con sua figlia Aurora Ramazzotti, con cui ha un bellissimo rapporto, e a volte anche momenti con il marito Tomaso Trussardi. Poco fa, mentre era in procinto per ripartire dalle Maldive, Michelle ha presentato per la prima volta ai fan un’altra persona molto speciale e importante per lei. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle storie in cui ha un’acconciatura molto bella, ovvero delle trecce che le raccolgono tutti i capelli. Subito dopo svela chi è stata la sua ‘hair stylist’. Si tratta della tata ‘Mumi’, così la chiama affettuosamente Michelle, che ha colto l’occasione per ringraziarla pubblicamente, spiegando ai suo followers che è la tata di Aurora, Sole e Celeste e lavora con lei da ben 17 anni.

Norma, questo il vero nome di ‘Mumu’, sembra davvero essere una persona molto importante nella vita di Michelle. Del resto non poteva essere diversamente, visto che la conduttrice le affida da 17 anni il suo ‘tesoro’ più prezioso, le sue meravigliose figlie.