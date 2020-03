Elettra Lamborghini, la ‘particolare’ voglia: “Me li stanno preparando”, storie imperdibili della cantante su Instagram, ecco cos’è successo.

Elettra Lamborghini è una delle più grandi protagoniste del web. La cantante di ‘Musica ( e il resto scompare)’ è sempre presente sui social e condivide con i suoi fan praticamente tutto della sua vita quotidiana e non solo. Il suo profilo Instagram ad oggi conta ben 5 milioni e 400mila followers, che la seguono in tutto quello che fa. La ‘regina del twerking’ non ha freni e condivide con i suoi ammiratori i momenti di lavoro e quelli più privati. Qualche tempo fa ha annunciato su Instagram le sue nozze con il fidanzato Nick Van de Wall, noto come dj Afrojack, del quale è davvero innamoratissima. I due presto si sposeranno e la Lamborghini ha già dato qualche succulenta anticipazione ai suoi fan. Ma non solo. Elettra è molto disinibita e fa spesso impazzire il suo pubblico con foto e video ‘di fuoco’, che mettono ben in evidenza le sue forme esplosive, ma soprattutto fa divertire chi la segue con tanti imperdibili siparietti. In questi giorni di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, anche Elettra è chiusa in casa e con lei c’è Nick. I due si divertono e rilassano insieme, spesso anche in modo ‘piccante’, così come mostrano anche sui social. Poco fa la cantante ha pubblicato delle stories imperdibili, in cui ha espresso una sua ‘particolare’ voglia, che alla fine è stata esaudita: ecco di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini, la ‘particolare’ voglia: “Me li stanno preparando”, ecco le sue storie imperdibili

Elettra Lamborghini è sempre molto disinibita e senza freni e non ha mai nessun problema a mostrare sui social quello che pensa. Poco fa, in una delle tante stories che ha pubblicato su Instagram per tenere compagnia ai suoi followers in questo periodo di quarantena, la cantante ha espresso la sua improvvisa e irrefrenabile voglia di cannoli siciliani. Elettra ha infatti visto l’immagine di un cannolo ed è stata pervasa da un desiderio incredibile di mangiarne uno. Cosa piuttosto difficile, visto il divieto di uscire di casa se non per questioni di prima necessità. Poco dopo, però, la Lamborghini ha pubblicato una nuova story su Instagram annunciando che le persone che si occupano della sua cucina stavano provando a prepararle dei cannoli per accontentarla.

Risultato? Elettra ha visto esaudito il suo desiderio, perchè i tanto agognati cannoli sono arrivati sulla sua tavola.

Felice del risultato ottenuto, Elettra ha pubblicato dei video imperdibili in cui mangiava i suoi cannoli in compagnia del suo compagno, anche lui felice di assaggiare questa prelibatezza.