Andrea Damante, il gesto del deejay veronese per Giulia De Lellis non passa assolutamente inosservato: ecco di che cosa si tratta.

Sono diverse settimane, ormai, che si parla di un presunto ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo una stupenda storia d’amore nata all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne e terminata in seguito ad un tradimento del deejay veronese, sembrerebbe che i due siano ritornati insieme. Certo, fino a qualche mese fa, l’influencer romana era felicemente fidanzata con Andrea Iannone. Eppure, stando a quanto si vocifera, sembrerebbe che tra i due sia terminata. Non abbiamo notizie ufficiali al riguardo, sia chiaro. Oltre che messaggi ‘enigmatici’ da parte di entrambi, fino a questo momento, né l’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 e né il pilota della MotoGp hanno dato conferma o smentita della notizia. Fatto sta che, qualche ora fa, l’ex tronista ha compiuto un gesto davvero inaspettato nei confronti della De Lellis. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Andrea Damante, l’inaspettato gesto per Giulia De Lellis non sfugge

Come raccontato in diversi nostri articoli, Giulia De Lellis non perde mai occasione di poter condividere ogni suoi aggiornamento i suoi sostenitori social. Lo sta facendo anche in questo ultimo periodo. Quando, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è in quarantena presso la sua abitazione a Roma. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha condiviso uno scatto davvero sbalorditivo. A poche ore di distanza dal post in cui ha ammesso che, dopo una determinata circostanza della sua vita, l’influencer ha preso delle decisione che mai si sarebbe aspettata di dover prendere, ha pubblicato una foto mozzafiato. In suddetto scatto, quindi, la romana è più che bellissima. Anche se a catturare maggiormente l’attenzione è un ‘particolare’ gesto compiuto da Andrea Damante. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si. Andrea Damante ha messo il suo ‘mi piace’ a questo scatto della sua ex fidanzata. Cosa vorrà dire questo gesto? Sta a confermare un presunto ritorno di fiamma? Oppure, molto semplicemente è un innocuo apprezzamento alla sua bellezza. D’altra parte, in una recente intervista a Verissimo, la De Lellis non ha affatto nascosto di essere rimasta in ottimi rapporti con il bel Damante. Ovviamente, al momento, non possiamo darvi una risposta certa. Anche perché, come dicevamo precedentemente, nessuno dei due ha proferito parola. A voi, però, piacerebbe rivederli insieme?