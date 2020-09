Belen Rodriguez esce allo scoperto: prime immagini con Antonino Spinalbese, il video pubblicato nelle storie Instagram della showgirl è imperdibile.

Belen Rodriguez è uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico. Oltre a essere una conduttrice di successo, è anche una bellissima donna, dal fascino latino e dall’inimitabile sensualità. Super seguita sui social, ha un profilo Instagram con oltre 9 milioni e mezzo di followers, che guardano tutto quello che lei posta quotidianamente. E sono davvero tante cose, perché Belen è particolarmente attiva sui social e condivide molto con i suoi fan, dai momenti di lavoro a quelli più ‘privati’. In quest’ultimo periodo ha pubblicato diverse immagini delle sue vacanze, alcune davvero mozzafiato, in cui ha mostrato il suo corpo da urlo. Tanti anche i video con Santiago e con i suoi amici, uno su tutti Mattia Ferrari, che è sempre con lei. Non sono mancati, negli ultimi mesi, anche i gossip e le indiscrezioni sulla vita sentimentale di Belen, che si è separata nuovamente da Stefano De Martino e ha avuto un breve flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Ultimamente è stata invece vista accanto al noto hair stylist Antonino Spinalbese, più giovane di lei di 10 anni. In barba alle indiscrezioni, poco fa Belen è uscita definitivamente allo scoperto, pubblicando le prime immagini con Spinalbese: il video è imperdibile, scopriamolo insieme!

Belen esce allo scoperto: spuntano le prime immagini con Antonio Spinalbese, il video della conduttrice è imperdibile

Belen Rodriguez è spesso sotto i riflettori per la sua vita sentimentale, per cui è sempre molto seguita dai paparazzi, che cercano nuovi scoop sul suo conto. In quest’ultimo periodo al centro del gossip c’è il suo flirt con Antonino Spinalbese. Poco fa la conduttrice ha deciso di uscire allo scoperto insieme al noto hair stylist, mostrandolo nelle sue storie Instagram. Nel video pubblicato, infatti, Belen è a cena con alcuni amici, tra cui Mattia Ferrari, Salvatore Angelucci e la sua compagna Alessandra Gallocchio, ma poi a un tratto inquadra anche Antonino, taggandolo nella story e facendogli un lungo primo piano. Ormai non ci sono più dubbi allora, la storia tra i due procede, e anche a gonfie vele a quanto pare!

Saranno felicissimi i fan di Belen, che sembra ormai aver archiviato la storia con Stefano De Martino, al punto da essere pronta a ufficializzare la sua nuova relazione. Voi cosa ne pensate?