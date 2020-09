Al Gf Vip Tommaso Zorzi si scaglia come una furia: “Taci che fai più bella figura”, dure parole nei confronti di due amatissimi personaggi..

Al Grande Fratello Vip non ci ai annoia mai, è proprio il caso di dirlo. Da quando ha fatto il suo esordio su Canale 5 lo scorso 13 Settembre ne abbiamo viste davvero delle belle. Ed in questi ultimi giorni siamo tutti incollati al day time per non perderci nemmeno una delle dichiarazioni choc ed esclusive dei nostri concorrenti Vip. Dalle dure parole della contessa De Blanck contro la nota opinionista di Uomini e Donne, al racconto della storia d’amore della Gregoraci, alle divertentissime imitazioni del concorrente Francesco Oppini oggi passiamo al duro sfogo del concorrente Tommaso Zorzi nei confronti di due amatissimi personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Zorzi esordisce dicendo :”Taci che fai più bella figura..“- scopriamo a chi era indirizzata la polemica.

Gf Vip, Tommaso Zorzi attacca due amatissimi personaggi televisivi

Nella casa del Grande Fratello i Vip partecipanti sembrano davvero non avere paura di esprimere il proprio pensiero. In questi giorni abbiamo assistito ed ascoltato i vari commenti a cui i concorrenti si sono lasciati andare senza fare troppi giri di parole. Ed è questo il caso che oggi vede protagonista Tommaso Zorzi, il quale mentre si trovava in giardino con i suoi coinquilini si è scagliato contro degli amatissimi personaggi famosi lasciandosi andare a due parole nei loro confronti. Il discorso parte da una considerazione che il concorrente apre sulla famosissima conduttrice Lorella Cuccarini riguardo le sue considerazioni che vanno contro la comunità LGBT. Zorzi esprime la sua NON simpatia nei riguardi della conduttrice :”E’ una S******” – la concorrente Stefania Orlando fa notare a Tommaso che la posizione della Cuccarini va contro il matrimonio e l’adozione gay in quanto cattolica, ma Zorzi non ci sta :”Non puoi nel 2020 romperci i c*******, cosa vuol dire che sei cattolica? Piuttosto taci che fai più bella figura” .

Il concorrente non si risparmia nemmeno sul personaggio e conduttore televisivo Platinette affermando di aver più volte acceso una polemica contro le considerazione del conduttore che si è espresso sempre contrario alle leggi contro l’omofobia, e nei suoi riguardi Zorzi dice :“A Platinette gliene continuerò a dire finché avrò fiato in corpo. Dici che la legge contro l’omotransfobia è un vittimismo degli omosessuali.Non puoi farci un discorso normale, bisognerebbe dargli due sberle”.