Temptation Island, chi è Francesca Merra, età, carriera e curiosità su di lei

Temptation Island, chi è Francesca Merra: età, carriera e qualche curiosità; scopriamo di più sulla nuova protagonista del programma

Questa sera andrà in onda su Canale 5 la nuova e terza puntata di Temptation Island, il programma che consente alle coppie che decidono di intraprendere questo percorso di compiere un viaggio nei loro sentimenti e capire se chi hanno al loro fianco sia la persona giusta con la quale condividere il resto della vita. Questa nuova edizione del programma televisivo è iniziata col botto. Come potrete ricordare infatti già dalla prima puntata andata in onda il 16 Settembre, abbiamo potuto assistere a diversi colpi di scena. Uno di questi ha visto già l’uscita dal gioco della coppia formata da Amedeo e Sofia dopo un falò di confronto anticipato concesso dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. La seconda puntata ci ha poi rivelato nuove ed eclatanti scene che hanno visto questa volta protagonista la coppia formata da Anna e Gennaro; anche per loro c’è stato un inaspettato e burrascoso falò di confronto che tuttavia ci ha lasciati col dubbio perché è rimasto inconcluso. Dalle anticipazioni della puntata che vedremo questa sera, possiamo saperne di più su come finirà tra i due, voi cosa ne pensate? Ma non finisce qui, perché in sostituzione della coppia che ci ha lasciati nella prima puntata, arriva una nuovissima coppia, quella formata da Francesca e Salvo. Conosciamo meglio Francesca.

Temptation Island, chi è Francesca Merra: ecco cosa sappiamo su di lei

E’ stato anticipato alla fine della seconda puntata l’arrivo della nuova coppi formata da Francesca e Salvatore a Temptation Island. Su Witty possiamo vedere il benvenuto che la conduttrice Alessia Marcuzzi da alla coppia appena approdata sull’isola delle tentazioni. Francesca Merra è una giovane ragazza lucana, originaria della Basilicata. Ha compiuto e portato a termine i suoi studi conseguendo la laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Parma. Attualmente vive a Milano insieme al suo fidanzato, e si occupa della gestione di un punto vendita di prodotti biologici. Il suo profilo Instagram non ci consente di raccogliere altre informazioni perché è privato, ma sappiamo che è stata Francesca a scrivere a Temptation perché dopo 3 anni di convivenza con il suo fidanzato Salvo sente che hanno perso quella complicità che gli apparteneva. Francesca vorrebbe tanto avere un figlio ed il suo sogno sarebbe proprio quello di costruire una famiglia insieme al suo ragazzo Salvo. Oggi partecipano a Temptation Island per mettersi dunque alla prova, per ritrovare quella complicità che risulta smarrita. Riuscirà la coppia a ritornare sui propri passi? Nel frattempo vediamo da Witty che Francesca osserverà le prime immagini del fidanzato Salvo che si trova nell’altro villaggio insieme alle 11 single.

Cosa sarà successo? Per scoprirlo dovremo attendere la puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5, non perdetevela!