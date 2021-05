Amici, chi vincerà questa edizione del talent? Premi e curiosità sulla finale del talent show di Maria De Filippi: cosa occorre sapere.

Manca davvero pochissimo al round finale dell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. Chi vincerà? Al momento, non lo sappiamo. Come consueto e, soprattutto, per la prima volta in questa edizione, la finalissima del talent show di Maria De Filippi è rigorosamente in diretta. Niente spolier, quindi, né anticipazioni di nessun genere: in tempo reale abbiamo scoperto tutto quello che è accaduto. E, soprattutto, chi salirà sul gradino più alto del podio. Sappiamo però chi sono i cinque concorrenti ancora in gare e quali sono i premi in palio nella finalissima. Facciamo il punto della situazione insieme in attesa del gran finale!

Chi vincerà Amici 20 tra Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Giulia ed Alessandro?

Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Giulia e Alessandro: erano proprio loro i cinque finalisti della ventesima edizione di Amici, che si concluderà stasera, Sabato 15 Maggio. La finalissima del programma è andata in onda in diretta, anche perché sarà anche il pubblico a decidere chi salirà sul gradino più alto del podio! Come sottolineato nel regolamento pubblicato su Witty Tv, ai telespettatori spetterà il 50 % dei voti, che arriveranno da casa attraverso il televoto. Il restante 50% sarà, invece, affidato ad una giuria tecnica, presente in studio. Chi l’ha composta? La risposta è piuttosto semplice: come è accaduto anche nelle precedenti edizioni, anche in questa, ci sono giornalisti delle principali testate.

Chi sono i finalisti e quali sono i premi in palio

Ma veniamo a noi! O meglio, a loro: sono cinque i concorrenti che si sono contesi la vittoria. A sorpresa, infatti, Deddy si è aggiunto ai quattro finalisti annunciati in un primo momento nel corso della semifinale. In gara vi erano tre cantanti, Sangiovanni, Aka e Deddy, e due ballerini, Giulia e Alessandro. Chi l’ha spuntata? Quasi sempre, a vincere il programma è un cantante, mentre il ballerino che si classifica più in alto si porta a casa il premio del circuito danza. Ricordiamo, infatti, che, oltre al vincitore assoluto del talent, ci saranno anche i due vincitori delle singole categorie, ballo e canto. Ecco l’elenco dei premi che saranno assegnati durante la finale:

al vincitore di Amici andranno 150 mila euro

andranno ai vincitori di categoria ( ballo e canto) andranno 50 mila euro ciascuno

( ballo e canto) andranno ciascuno la giuria di giornalisti presenti in studio assegneranno il Premio della Critica Tim , dal valore di 50 mila euro

, dal valore di il Premio al miglior Testo vale, invece, 20 mila euro

vale, invece, Premio Tim , dal valore di 30 mila euro

, dal valore di i premi Marlù saranno consegnati a tutti i finalisti dell’edizione

saranno consegnati a tutti i finalisti dell’edizione Premio delle Radio, che sarà assegnato ad uno dei cantanti

Il premio più ambito, quindi, resta indubbiamente quello della vittoria, ma sono tanti i riconoscimenti che saranno distribuiti ai ragazzi nel corso della serata. Serata in cui, ovviamente, la gara si terrà attraverso delle sfide. Non è ancora chiaro quale sarà il meccanismo della finale, ma, con ogni probabilità, si procederà con manches che prevedono sfide a due, che porteranno al duello finale.

Chi vincerà Amici? I favoriti

Chi vincerà Amici 20? Non è affatto semplice, quest’anno, fare pronostici. I ragazzi rimasti in gara sono dei veri talenti e ognuno di loro possiede un seguito importante. Tuttavia, alcuni nomi sembrano essere favoriti. Primo tra tutti Sangiovanni, che secondo i principali siti di scommesse, è il favorito: la sua vittoria su Planetwin365 è data a 1,63, mentre su Snai e Stanleybet a 1,70. Subito dopo di lui c’è la sua fidanzata, Giulia Stabile, la favorita per quanto riguarda la vittoria del circuito danza. Saranno loro a trionfare o ci saranno delle sorprese?

Finale Amici 20 : tutte le informazioni per votare il vincitore

Come abbiamo detto, il pubblico avrà un ruolo fondamentale nella scelta del vincitore, che sarà decretato attraverso un voto combinato tra televoto e giuria in studio. La gara si suddividerà in diverse manches e, come spiega il regolamento, alcune potrebbero essere valutate esclusivamente dal televoto da casa, altre esclusivamente dalla giuria. Ma come sarà possibile votare? Ebbene, avrete varie possibilità:

attraverso il sito ufficiale di Witty tv, www.wittytv.it

attraverso l’app ufficiale di Mediaset Play

attraverso smart Tv abilitata

attraverso un sms al 477.000.1 con scritto il codice associato ad ogni allievo o il suo nome.

Per ogni modalità, chiaramente, è previsto un numero limitato di voti. Insomma, non ci resta che attendere qualche ora per vivere tutte le emozioni che solo la finale di Amici sa regalare. E voi, per chi farete il tifo?

Com’è andata la gara?

Come preannunciato dalla padrona di casa ad inizio puntata, si sono svolti due circuiti. Alla fine di entrambi, poi, si sono eletti i due super finalisti. Ad uscire vincitore della prima “manche” dedicata al canto è stato Sangiovanni. Colei che, invece, ha vinto il circuito danza è stata Giulia. Quindi, al momento, la super finalissima è tra loro due. Chi tra il cantante e la ballerina avrà la meglio? Staremo a vedere!