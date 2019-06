Belen Rodriguez potrebbe essere incinta del secondo figlio: il settimanale Spy lancia la bomba e svela anche il sesso del nascituro, facendo sognare i fan.

Belen Rodriguez è sempre più bella e felice da quando è tornata insieme al marito Stefano De Martino. Dopo qualche anno di separazione, in cui lei ha avuto una storia con il motociclista Andrea Iannone, i due sono tornati insieme per la gioia dei fan e soprattutto del piccolo Santiago, che in questi mesi si sta godendo i genitori insieme e di nuovo innamorati. Ma secondo il settimanale Spy, presto i De Martino faranno un annuncio importante: vediamo insieme cosa bolle in pentola.

Belen Rodriguez incinta? Spy svela anche il sesso del nascituro

Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, la coppia è sempre più seguita da paparazzi e giornalisti, che cercano di trovare nuovi scoop da regalare al pubblico. In questi giorni si è più volte parlato infatti della volontà della coppia di celebrare un secondo matrimonio per rinnovare le promesse delle prime nozze, ma soprattutto del desiderio di Belen e Stefano di allargare la famiglia e dare un fratellino al piccolo Santiago. Una foto pubblicata su Instagram dalla bella argentina aveva già fatto sognare i fan su una sua presunta gravidanza, ma ora è il settimanale Spy a lanciare l’indiscrezione bomba.

Secondo il settimanale Spy, Belen Rodriguez è in dolce attesa: la moglie di Stefano De Martino sarebbe incinta già di tre mesi e, stando alle indiscrezioni raccolte tra gli amici e i parenti della coppia, aspetterebbe una femminuccia. La notizia sta già facendo il giro del web e ad oggi non sono arrivate smentite né conferme in merito. Di sicuro Belen non ha fatto mai mistero di voler un secondo bambino, dunque non ci resta che aspettare. Nel frattempo lei e Stefano saranno presto in tv per alcuni progetti che li vedranno coinvolti in coppia.

