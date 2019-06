La divina Diletta Leotta si fa riprendere mentre scende le scale: la camminata diventa subito ‘hot’, ma accade qualcosa di imprevisto.

La nostra Diletta Leotta è sempre al centro dei riflettori. Oltre ad essere, infatti, la donna più invidiata e desiderata da milioni di italiani è anche la conduttrice e giornalista più amata ed apprezzata sulla piattaforma Sky. Ultimamente, è al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Matteo Mammì. E non solo. Pochi giorni fa, infatti, si è diffusa la voce secondo cui la sexy catanese avrebbe iniziato una frequentazione con Francesco Monte. Liason che, stando a quanto riferito dalla Leotta, non ci sarebbe mai stata. Tra i due, infatti, ci sarebbe solo una semplice amicizia. Ovviamente, però, Diletta è anche molto apprezzata per la smisurata bellezza. Lo testimoniano, infatti, i numerosi scatti pubblicati su Instagram.

Diletta Leotta divina: la camminata diventa ‘hot’, ma accade un imprevisto

Com’è solita fare, Diletta Leotta condivide spesso dei fantastici scatti fotografici o video davvero particolari inerenti sia alla sua vita privata che lavorativa. Poche ore fa, infatti, la bella giornalista di Sky ha condiviso alcuni frame di un evento di cui lei, ovviamente, è stata la madrina d’eccezione. E così, prima di entrare in ‘scena’, si è lasciata immortalare mentre scendeva le scale. Con un mozzafiato abito azzurro, Diletta è davvero divina. E lo è altrettanto la sua camminata. Peccato che però, durante questo momento davvero ‘hot’, è accaduto qualcosa davvero di imprevisto. La nostra Diletta, infatti, stava rischiando seriamente di cadere dalla scale. Certo, restare in equilibrio su quei tacchi non è affatto facile. È, infatti, proprio questo che le stava capitando. Ovviamente, non è successo nulla di grave. Anzi. Come scrive la stessa giornalista nella sua Instagram stories, ha avuto un’ottima agilità nel ripristinare il suo equilibrio iniziale.

