Taylor Mega ed Erica Piamonte sono molto vicine, ma i fan cominciano a pensare che tra le due stia cominciando nascere qualcosa in più di un’amicizia: ecco perché.

Taylor Mega ed Erica Piamonte si sono conosciute nella casa del Grande Fratello. Entrata per una sola settimana come di ospite, la sexy influencer ha stretto amicizia con quasi tutti i concorrenti del reality, in particolare con Erica, che continua a frequentare anche al di fuori del contesto televisivo. Taylor, che spesso e volentieri fa sognare i fan con i suoi scatti sexy su Instagram, sembra davvero molto vicina all fiorentina, e alcuni indizi stanno facendo volare l’immaginazione dei suoi followers.

Erica Piamonte all’interno della casa del Grande Fratello si è sempre dichiarata bisessuale e non ha mai negato di aver avuto storie anche con altre donne. Nella casa Erica ha avuto un flirt con Gaetano Arena, mentre dopo il programma è stata molto vicina a Gianmarco Onestini, ma tutto sembra essersi chiuso sul nascere. L’unica con cui Erica sta spesso e volentieri insieme è proprio Taylor Mega, e le parole che le due ragazze si dedicano su Instagram fanno pensare a qualcosa in più di una semplice amicizia: ‘Mi fai sorridere’, ha scritto Erica qualche giorno fa sotto una foto con Taylor. ‘My love’, ha risposto l’influencer in un commento.

Ma la cosa che più fa volare la fantasia dei fan è che anche Taylor Mega su Instagram, per rispondere alle domande dei fan, ha parlato del suo orientamento sessuale, definendosi ‘pansessuale’, dunque aperta a relazioni con persone di qualunque sesso. Queste sue dichiarazioni, unite alla vicinanza e alle dediche al miele tra le due ragazze, fanno pensare che tra le due stia nascendo qualcosa. Sarà davvero così o si tratta solo di una bella amicizia tra donne? Non possiamo fare altro che attendere nuovi eventuali sviluppi.

