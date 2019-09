Antonella Fiordelisi replica all critiche del web, secondo cui la storia con Francesco sarebbe solo una montatura delle rispettive agenzie: ‘Ecco la verità’.

Antonella Fiordelisi è finita sulla bocca di tutti in questi giorni per le sue vicende personali. L’ex tentatrice di Temptation Island, fidanzata da 5 mesi con Francesco Chiofalo, ha rivelato tra le lacrime in una storia Instagram di averlo lasciato dopo aver scoperto alcuni suoi tradimenti. Poche ore dopo anche Francesco si è mostrato disperato davanti ai followers, promettendo di volerla riconquistare al più presto. Sul web però non sono mancate critiche per questa scelta della coppia di ‘mettere in piazza’ i propri sentimenti e le proprie vicende di coppia, e l’apice è stato toccato quando la presunta amante di Francesco, Aurora Ciorbi, ha fatto delle pesantissime rivelazioni sulla coppia, dicendo che la loro storia è nata per finta. Ora Antonella è tornata sui social, per dire la sua verità.

Antonella Fiordelisi torna a parlare: ecco la sua verità sulla storia con Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi è stata criticata sul web, insieme a Francesco Chiofalo, per aver ‘esagerato’ a mostrarsi in lacrime e a raccontare tutti i dettagli della storia con il personal trainer. Ma non solo. Le accuse più pesanti rivolte alla schemitrice sono quelle dell’ex di Francesco e presunta sua amante, Aurora Ciorbi, secondo cui la storia tra Antonella e Francesco sarebbe stata tutta una montatura delle rispettive agenzie, una finzione vera e propria organizzata allo scopo di avere popolarità e partecipare a qualche programma tv, diventata solo in un secondo momento una vera relazione amorosa. Ora Antonella, che intanto ha ricevuto un accorato appello su Instagram da parte di Francesco, ha rotto il silenzio su questa questione, dicendo la sua verità.

Le sue parole sono chiare e molto dure: ‘A chi dice che è tutto finto, auguro di passare quello che sto passando io’. Con questo sfogo la ragazza ha raccontato la sua verità, ovvero che la sua sofferenza è reale ed è anche molto forte. E voi cosa ne pensate di tutta questa storia?

