Superenalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti in diretta di oggi 7 settembre 2019: dalle ore 20.00 i risultati in tempo reale

Siamo ormai a sabato 7 settembre ed al terzo concorso di questo mese: ci ritroviamo ancora una volta per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Alle ore 20.00 di questa sera vi aggiorneremo in diretta sui numeri vincenti delle varie lotterie. Anche nello scorso concorso non si è palesato alcun vincitore del Superenalotto e pertanto il jackpot ha continuato a crescere. Adesso si è arrivati a 61.500.000 €, essendo partiti da 50.000.000 dopo l’ultima vittoria da parte di un fortunatissimo vincitore di Lodi che ha portato a casa più di duecento milioni di euro. Nonostante i fari siano ancora puntati sul jackpot del Superenalotto, però, non bisogna dimenticare gli altri concorsi: Lotto e 10eLotto, che assegnano comunque dei premi molto importanti.

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni in diretta di oggi, 7 settembre alle ore 20.00

Basta chiacchiere! Adesso bisogna passare ai fatti. Ed ecco che tra poco inizieranno le estrazioni di questa sera e noi ve le riporteremo in tempo reale, numero dopo numero. Partiremo dal Lotto:

Superenalotto:

10eLotto:

Nuovo gioco: La febbre del Sabato

Siete pronti per questa nuova iniziativa? Sono tanti i giochi a cui si può avere accesso ad oggi. Tuttavia, il Superenalotto ne mette a disposizione ancora un altro per dare nuove possibilità di vincita ai giocatori. Si chiama La Febbre del sabato ed è un’idea targata SuperEnalotto SuperStar che andrà in vigore e resterà valida per tutto il mese di ottobre: ogni sabato ci saranno in palio 100 premi garantiti da 10.000€, per un totale di 400 premi assegnati nel periodo descritto. Insomma, siete pronti per questa nuova sfida?