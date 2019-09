Valerio Maggiolini Temptation Island: età, instagram e molto altro sul tentatore di Chiara Esposito la fidanzata di Simone Bonaccorsi

Lunedì 9 settembre ritorna su Canale 5 Temptation Island Vip. Dopo il successo dell’edizione classica del programma, torna anche la versione dedicata alle coppie VIP. A condurre il reality delle tentazioni ci sarà Alessia Marcuzzi. Le coppie sono già state presentate, così come tutte le tentatrici e i tentatori. Tra questi c’è Valerio Maggiolini. Un tentatore che, secondo le ultime indiscrezioni e anticipazioni di Temptation Island Vip, sia andato abbastanza oltre con Chiara Esposito Vediamo più nel dettaglio chi è Valerio e cosa è successo con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Valerio Maggiolini Temptation Island Vip: tutto sul tentatore di Chiara Esposito

Classe 1994 e originario di Bari, Valerio Maggiolini ha 25 anni e da ciò che possiamo vedere, è davvero un bel ragazzo. Fisico perfetto e sguardo incantevole, Valerio è un fotomodello ma è laureato in scienze giuridiche presso l’Università degli studi di Bari. Successivamente ha proseguito gli studi conseguendo un master in Imprenditorialità e General Management. Insomma, è un appassionato del mondo giuridico.

Nel tempo libero ama guardare i film. Il suo lavoro principale è quello di collaboratore presso uno studio legale di Milano nonostante la sua giovane età ha dimostrato talento e determinazione.

Dal suo profilo Instagram si notano numerosi scatti di campagne pubblicitarie con brand anche famosi. Siamo di fronte al ragazzo perfetto che è stato immediatamente notato da Chiara Esposito.

La ragazza, protagonista di Temptation Island Vip, pare abbia instaurato un bel rapporto con Valerio.

Galeotto è stato un balletto che Chiara ha fatto insieme al bel tentatore.

La prof de L’Eredità balla insieme a Valerio scambiandosi con lui delle dichiarazioni che faranno arrabbiare e non poco il suo fidanzato, Simone Bonaccorsi.

Non ci resta che attendere le puntate di Temptation Island Vip per vedere cosa accadrà in questo triangolo amoroso.