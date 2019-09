Diletta Leotta, il papà e Valeria Marini: è spuntato fuori tutto nelle ultime ore

DIletta Leotta ha pubblicato delle storie Instagram che riguardano il papà e Valeria Marini: è spuntato fuori tutto nelle ultime ore.

Diletta Leotta è una delle conduttrici più amate dal pubblico, in particolare quello maschile. Volto di punta del canale DAZN, la Leotta si occupa di calcio, ma non solo, perché lavora anche come speaker radiofonica a Radio 105, e anche lì riscuote grande successo. Bellissima e sempre sensuale, fa impazzire i fan con le sue foto ‘hot’ su Instagram, nonché con le storie in cui si mostra mentre si allena o nelle giornate di relax in barca, in cui è sempre super sexy. Nelle ultime stories pubblicate sul suo profilo, la Leotta parla di suo padre e Valeria Marini: cosa c’entrano i due insieme? Ecco cos’è successo nelle ultime ore.

Diletta Leotta, il papà e Valeria Marini: ecco cosa sta succedendo

Cosa c’entrano insieme il papà di Diletta Leotta e Valeria Marini? Ecco la risposta. Nelle ultime ore la Leotta ha pubblicato delle storie mentre era in radio per lavoro. Ospite in studio, la stellare Valeria MArini, personaggio amatissimo dal pubblico. A quanto pare, l’ex soubrette del Bagaglino è anche molto apprezzata dal papà di Diletta, motivo per cui la speaker ha deciso di fargli fare una dedica speciale dalla Marini direttamente su Instagram. ‘Baci stellari Rori’, ha detto Valeria, mandando un bacio al suo fan.

Immediata la replica del papà di Diletta, che ha mandato un video di risposta alla figlia. Il signor Rori si è scusato per la sua scarsa attitudine con il telefonino, ma ha spiegato di aver voluto provare a rispondere al messaggio della figlia soprattutto per ‘la splendida donna’ che la accompagnava, riferendosi chiaramente a Valeria MArini. Un siparietto davvero simpatico, quello della famglia Leotta, che ha dimostrato grande complicità e sintonia.

