Anticipazioni Temptation Island Vip quarta puntata: una concorrente abbandona il villaggio senza falò di confronto, video choc per un fidanzato.

Temptation Island Vip è giunto ormai alla quarta puntata. Manca sempre meno ai falò di confronto finali, nei quali scopriremo com’è andata tra le coppie vip rimaste ancora nei villaggi. Dopo una terza puntata ricca di sorprese e colpi di scena, come l’ingresso di Alex Belli e Delia Duran, anche il quarto appuntamento con il ‘viaggio nei sentimenti’ non mancherà di regalare emozioni. A quanto pare una delle fidanzate abbandonerà il villaggio senza passare per il falò di confronto con il suo compagno, mentre i video per alcuni fidanzati saranno davvvero duri da digerire. Ecco cosa succederà nel dettaglio.

Temptation Island Vip anticipazioni: ecco cosa succederà nella quarta puntata

Temptation island Vip continua a regalare grandi emozioni al pubblico da casa, che attende con ansia di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata. La pagina Instagram ufficiale del programma ha già lanciato qualche anticipazione, con tanto di video. Sappiamo già dunque che Pago vedrà qualcosa che lo farà molto arrabbiare, al punto da fagli avere una reazione particolarmente forte. Momenti difficili anche per Anna Pettinelli, che avrà l’ennesima crisi di gelosia, tanto da voler tornare a casa, anche se non sappiamo con sicurezza se stavolta lo farà davvero. Video choc, invece per Gabriele Pippo, che vedrà la sua fidanzata Silvia a letto con il tentatore Valerio, in un momento di eccessiva ‘intimità’. Come reagirà il figlio di Pippo Franco?

Ma non è tutto. A quanto pare una fidanzata lascerà il programma senza passare prima per il falò di confronto con il fidanzato. Sarà Anna Pettinelli? Chi può dirlo. Anche Chiara Esposito, durante la terza puntata, ha palesato la voglia di tornare a casa dopo aver raggiunto una nuova consapevolezza. Sarà lei a lasciare il villaggio senza nemmeno incontrare il fidanzato Simone Bonaccorsi? Non ci resta che aspettare ancora poche ore e scoprire cosa accadrà.

