Elettra Lamborghini replica senza freni al servizio di Striscia la Notizia: “Non è vero, mai fatto in vita mia”, ecco a cosa si riferisce la cantante.

Elettra Lamborghini non ha peli sulla lingua, e questo lo sanno un po’ tutti. Simpatia travolgente e personalità vulcanica, la bella ereditiera, nonché cantante di grande successo, è sempre molto aperta e disinibita, nella vita come sui social. Il suo profilo Instagram da oltre 5 milioni di followers, infatti, pullula di scatti a dir poco mozzafiato, in cui lei mette in evidenza le sue forme esplosive. Elettra si diverte anche a condividere con i fan i suoi siparietti imperdibili, e spesso e volentieri anche gli scherzi che organizza per i suoi amici. Insomma, la Lamborghini è un vulcano di idee ed energie e pubblica sempre tutto anche sui social, comprese però anche le cose più ‘serie’, come momenti di tristezza e nostalgia, o anche situazioni importanti come la proposta di matrimonio che ha ricevuto dal suo fidanzato, il dj Afrojack, del quale è innamoratissima, come dimostra appunto anche sui social. Poco fa, invece, Elettra ha utilizzato il suo profilo per commentare un servizio di Striscia la Notizia che ha mostrato una cosa per lei non vera. La sua replica, come sempre, è senza freni: ecco le sue parole.

Elettra Lamborghini senza freni su Striscia la Notizia: “Non è vero, mai fatto in vita mia”, ecco cos’è successo

Elettra Lamborghini in queste ore si trova a Pescara, dove si è recata per alcuni in-store. La cantante di ‘Musica (e il resto scompare)’ sta avendo un successo enorme e lo dimostra il suo incredibile seguito sui social e agli eventi di cui è protagonista. Poco prima di incontrare i suoi affezionatissimi fan, la Lamborghini ha mangiato insieme al suo staff e ha approfittato del momento per registrare alcune storie Instagram e rispondere a un servizio andato in onda a Striscia la Notizia, secondo cui lei si sarebbe rifatta il naso. La cosa non è andata giù alla diretta interessata, che ha voluto replicare, facendolo, come sempre, senza freni, ma col sorriso. “Non l’ho mai fatto in vita mia, no avrei nessun problema a dirvelo”, ha spiegato Elettra, aggiungendo anche che una volta ha provato a gonfiarsi un po’ le labbra ma si è ritrovata con due ‘canotti’ e ha deciso di fermarsi. “Se qualche volta mi vedete più gonfia in viso è perché mi piace mangiare, tutto qui”, ha scherzato la Lamborghini.

Elettra ha ringraziato Striscia per aver mostrato i suoi video, ma alla fine ha ribadito ancora una volta di non aver mai rifatto il naso e ha mostrato anche alcune sue foto da bambina, a riprova della sua verità. Voi credete alle sue parole?