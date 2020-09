GF Vip, cosa accadrà nel corso della puntata di Lunedì 28 Settembre? Vi assicuriamo, sarà una puntata imperdibile: ecco perché.

È iniziata una nuova settimana, l’ultima di questo mese di Settembre, ed anche questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. Iniziato esattamente quattordici giorni fa, la quinta edizione del famoso reality di Canale 5 ci sta regalando delle emozioni e, soprattutto, dei colpi di scena davvero incredibili. A partire, quindi, dall’abbandono definitivo di Flavia Vento dopo solo un giorno di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Fino al mancato ingresso di Paolo Brosio per problemi di salute e il coming out di Gabriel Garko in diretta televisiva. Insomma, da come si può chiaramente immaginare, le sorprese non sono affatto state poche. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: cosa accadrà, quindi, nel corso della quinta diretta del GF Vip di Lunedì 28 Settembre? Siete curiosi di scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Tranquilli, vi sveleremo tutto!

GF Vip del 28 Settembre, anticipazioni quinta puntata: cosa accadrà

Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni dalla messa in onda della quarta puntata del GF Vip, eppure questa sera, Lunedì 28 Settembre, ce ne aspetta un’altra davvero imperdibile. Anche perché, come dicevamo precedentemente, fino a questo momento, è accaduto davvero di tutto nella casa più spiata d’Italia. Certo, non sono affatto mancati i momenti di divertimento, di risate e di confessioni tra gli inquilini. Ma c’è anche da ammettere che, nonostante i pochissimi giorni trascorsi insieme, le liti sono state davvero molto frequenti. Impossibile, infatti, non citare quella che è accaduto qualche ora fa. Quando, durante il pranzo, si è verificato un furioso scontro tra Stefania Orlando e Franceska Pepe. Cosa dovremo aspettarci, quindi, dalla quinta puntata del GF Vip di Lunedì 28 Settembre? Cerchiamo di procedere con ordine. E, soprattutto, di analizzare punto per punto.

Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci: il loro feeling, lo sappiamo, sta aumentando sempre di più. I due sembrerebbero essere molto vicini. E, soprattutto, l’ex velino ha anche confessato di provare delle forti sensazioni nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore che non provava da anni. Dubitiamo, quindi, che l’argomento non venga affatto preso in considerazione da Alfonso Signorini;

Le liti: anche in questi tre giorni, gli scontri non sono affatto mancati nella casa del GF Vip. Quindi, supponiamo che anche su questo il padrone di casa si concentrerà maggiormente;

L’eliminazione: dopo il grandissimo colpo di scena della settimana scorsa, nel corso della quinta puntata, assisteremo alla prima vera e propria eliminazione di questa quinta edizione. Chi, quindi, tra Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Franceska Pepe e Fulvio Abbate lascerà per sempre la casa?;

Nuove nominations: dopo l’eliminato, ovviamente, tocca a ciascun coinquilino fare il nome del nominato. Chi saranno i Vip che, fino a Venerdì, saranno al ballottaggio?

Ovviamente, inutile a dirvi che il tutto sarà condito dalle simpaticissime incursioni di Pupo ed Antonella Elia.

Sono proprio queste, a quanto pare, alcune delle anticipazioni della quinta puntata del GF Vip di Lunedì 28 Settembre. Insomma, sembrerebbe essere a tutti gli effetti una puntata davvero imperdibile. Ovviamente, per tantissimi altri colpi di scena, emozioni e molto altro ancora, non vi resta che seguire l’appuntamento in diretta. L’orario è sempre quello e, soprattutto, il canale è sempre il medesimo. Stay tuned!

