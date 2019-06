Di uno spiacevole episodio è stata ‘vittima’ Paola Caruso, l’ex bonas di Avanti un Altro: ecco cos’è successo poche ore fa su Instagram.

Vive un periodo di estrema tranquillità Paola Caruso in questi ultimi mesi. Dopo aver dato alla luce il suo primogenito Michele ed aver ritrovato la sua mamma biologica Imma, l’ex bonas di Avanti un Altro si sente completamente appagata. Nonostante, però, questo periodo di tranquillità, non mancano mai alcuni spiacevoli episodi. Poche ore fa, infatti, la bella calabrese ha dovuto rispondere per le rime a chi, su Instagram, ha gravemente commentato una sua foto. Non è assolutamente la prima volta che Paola, purtroppo, è ‘vittima’ di questi episodi. Eppure, è sempre riuscita a dimostrare le sue ragione. Ma vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.

Spiacevole episodio per Paola Caruso: ecco cos’è accaduto poche ore fa su Instagram

In questi ultimi giorni, Paola Caruso si è goduta un po’ di relax con il suo piccolo Michele. E, per testimoniare, la sua pace interiore e tranquillità, ha voluto condividere uno scatto su Instagram con una didascalia che, tra l’altro, ripercorre un po’ tutti i momenti drammatici che l’ex bonas di Avanti un Altro ha vissuto nella sua vita. Sappiamo tutti, infatti, che Paola ha vissuto la gravidanza da sola. Perché, stando a quanto riferito da lei stessa più volte da Barbara D’Urso, il padre del suo piccolo l’avrebbe abbandonato da un giorno all’altro. E, nonostante tantissimi appelli di ricongiungimento, attualmente la Caruso è ancora da sola. Ma non solo. Perché, dopo aver ritrovato la mamma biologica, Paola aveva intenzione di incontrare il suo padre biologico. Cosa che, purtroppo, non è avvenuta ancora. Insomma, da come si evince, una storia davvero particolare quella della calabrese che, tra l’altro, ricorda, come dicevamo, anche nella foto in questione riproposta in alto. Ebbene. È proprio su questo, infatti, che puntano dei commenti Instagram di alcuni utenti:

Da come si evince quindi, gli utenti in questione attaccano duramente l’ex bonas di Avanti di un Altro. Sostenendo che la scelta di portare avanti una gravidanza da sola è stata solo ed esclusivamente la sua. E che adesso, quindi, non deve affatto lamentarsi. Insomma, accuse davvero incredibili. Voi siete d’accordo?

