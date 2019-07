Giulia Salemi e Francesco Monte: l’incredibile gesto dell’ex Paola Di Benedetto che sui social mostra la sua solidarietà per Giulia.

Tra le notizie bomba dell’estate troviamo sicuramente la rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte. I due si erano conosciuti durante l’esperienza del Grande Fratello Vip e da lì non si erano più separati. Una storia d’amore che aveva appassionato i fan, tanto che alcuni si sono addirittura tatuati i loro nomi sulla pelle.

Il rapporto è improvvisamente naufragato e, oggi, Francesco Monte è già legato ad un’altra donna, si tratta di Isabella De Candia.

Sono tanti i messaggi di “solidarietà” mandati dai fan a Giulia Salemi che, ovviamente, non sta passando un periodo facile. E tra i vari commenti, spunta un messaggio inaspettato. Si tratta di una Instagram Story di Paola Di Benedetto, nonchè ex di Francesco Monte.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia Salemi e Francesco Monte: l’incredibile gesto dell’ex Paola Di Benedetto

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, entrambe ex fidanzate di Francesco Monte, erano presenti alla festa dei 20 anni de Lo Zoo di 105. Ad attirare l’attenzione di tutti è una Storia condivisa su Instagram dall’ex madre natura, Paola Di Benedetto, che ha condiviso un messaggio di supporto a Giulia riprendendola da lontano.

Le parole scritte, utilizzando una gif, sono: “Babes support babes”, ovvero “Le ragazze supportano le ragazze“. Una dedica solidale che dimostra che tra le due ci sia un bel rapporto, nonostante i precedenti che vedono entrambe legate allo stesso uomo.

Il gesto è stato particolarmente apprezzato tra i fan della Salemi, che in questo periodo le stanno più vicini che mai.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!