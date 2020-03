Chiara Ferragni raggiunge un incredibile traguardo: la gioia dell’influencer su Instagram, “Grazie mille!”, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Chiara Ferragni è senza alcun dubbio l’influencer numero 1 in Italia, ma è anche tra le più amate e seguite in tutto il mondo. La sua vita è costantemente sotto i riflettori, anche per sua stessa scelta. Chiara, infatti, condivide con i suoi followers praticamente tutto quello che fa ogni giorno, dalle situazioni di lavoro a quelle in famiglia con il marito Fedez e con il piccolo Leone, e spesso anche con le sue amatissime sorelle. I ‘Ferragnez’ sono sempre sui social e mostrano anche i loro momenti ‘intimi’, ma ancor più spesso pubblicano dei siparietti imperdibili, in cui si prendono in giro a vicenda o peggio si fanno ‘terribili’ scherzi. Poco fa sul profilo Instagram di Chiara è apparsa una nuova story in cui l’influencer ha annunciato l’incredibile traguardo che ha raggiunto, una soddisfazione davvero non da poco. Volete sapere di cosa si tratta? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Chiara Ferragni condivide con i fan l’incredibile traguardo che ha raggiunto: ecco di cosa si tratta

Chiara Ferragni è davvero amatissima, in Italia e in tutto il mondo. L’influencer condivide tutto con i suoi fan, gioie e dolori. In questo periodo, ad esempio, ha raccontato del grave lutto che ha colpito la sua famiglia, ovvero la morte della sua adorata nonna, ma soprattutto sta cercando di rendersi utile, insieme a Fedez e a tanti altri vip, in questo momento di emergenza Coronavirus. Lei e suo marito, infatti, hanno fatto un’importante donazione all’ospedale San Raffaele di Milano e grazie alla raccolta fondi che hanno organizzato, stanno permettendo la costruzione di un nuovo padiglione di terapia intensiva. Insomma, Chiara è attiva su tanti fronti e sta cercando anche di tenere compagnia ai suoi followers in quarantena, facendo ogni giorno video e dirette insieme a Fedez e ad altri personaggi dello spettacolo.

Poco fa, però, Chiara ha cambiato per un attimo registro, pubblicando una story per comunicare e festeggiare un incredibile traguardo che ha raggiunto. Il suo profilo Instagram, infatti, ha raggiunto addirittura quota 19 milioni di followers. Numeri davvero pazzeschi, praticamente da record. Chiara è davvero contenta di questa notizia e ha voluto celebrarla con un ringraziamento ai suoi followers, che sono i principali artefici di questo successo.

“Grazie mille a tutti voi, siamo 19 milioni”, ha detto Chiara in inglese. La Ferragni, infatti, è un personaggio assolutamente ‘internazionale’, seguito con dedizione e affetto in tutto il mondo.