L’oroscopo del giorno di Paolo Fox – martedì 14 marzo

Come ogni mattina su Radio Latte e Miele, ecco il nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox!

Ariete: la fatica si fa sentire e le giornate sono frenetiche. Stress e discussioni di troppo. Attenzione alle piccole polemiche.

Toro: avete deciso di fare le cose in grande, certo siete molto intolleranti. Il periodo è molto interessante per fare il punto della situazione anche in amore.

Gemelli: via libera alle passioni, ma in ambito lavorativo ci sono dei blocchi. Dovrete rivedere la vostra condizione entro poco.

Cancro: state cercando di riprendere fiato, la corsa è incessante. Il vostro ruolo è messo in discussione e i problemi pesano sulle vostre spalle.

Leone: settimana di forza, chi vuole vivere grandi emozioni, deve agire. Non fatevi abbagliare dagli eventi, il rischio è di rimanere delusi. Fate le cose con criterio. Se c’è da rinnovare un accordo o un contratto, è il momento giusto per agire.

Vergine: avete una grande forza, la settimana vi porta in auge. Dovete occuparvi direttamente della vostra vita. Qualcosa di nuovo è nato negli ultimi mesi ma questa situazione è da livellare.

Bilancia: il periodo è pesante per i sentimenti, siete troppo presi dal lavoro. Giove nel segno rappresenta la salvezza in questo momento.

Scorpione: settimana piena di vitalità. Avete un cielo importante per le conquiste.

Sagittario: la settimana è importante, l’oroscopo è bello per chi vuole innamorarsi e per le amicizie. Chi è troppo costretto è più smanioso. Nei prossimi giorni potreste fare una conoscenza importante.

Capricorno: si sono accumulate tante tensioni, bisogna arginare situazioni che possono dare fastidio. Non sempre è possibile mantenere la calma e farvi ragionare è difficile.

Acquario: giornata sotto tono, mantenere la calma è difficile. Una disputa legale potrebbe essere vinta. Il cielo è interessante per innamorarsi, non cercate troppo l’insolito. Potreste vivere qualcosa di bello anche part-time.

Pesci: la fase è interessante, bel cielo che vi vede vincitori. La settimana è di interesse per gli incontri e le belle notizie. Debellate gli atteggiamenti pessimisti e date spazio alle nuove emozioni.

Fonte: Televisionando