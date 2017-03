L’oroscopo del giorno di Paolo Fox – mercoledì 15 marzo

Cosa prevedono le stelle per questo mercoledì 15 marzo? Scopriamolo insieme a Paolo Fox e al suo oroscopo del giorno, in onda ogni mattina su Radio Latte e Miele!

Ariete: tornate in auge. Sabato e domenica saranno delle giornate di forza, non sottovalutate le buone proposte e gli incontri. Aspettatevi una scelta nei prossimi due o tre mesi che porterà un cambiamento

Toro: in questa giornata affrontate una condizione di agitazione che dovreste tenere sotto controllo. La stanchezza può confinare e sconfinare nell’irritabilità. Siate moderati sia in ambito privato che professionale.

Gemelli: in un quadro generale di stanchezza e ritardi, la giornata è comunque buona. L’unica cosa che comporta stress in questo momento è il lavoro, per quanto riguarda l’amore siete favoriti.

Cancro: ci sono delle situazioni che dovete cercare di chiarire. Sabato e domenica saranno giornate in cui qualcuno avrà voglia di sistemare questioni di famiglia rimaste in sospeso.

Leone: chi ha notato che nelle ultime settimane qualcosa si è mosso a favore, è sicuramente più contento ed è giusto così perché il vostro oroscopo è davvero ottimo. Il fine settimana può regalare qualche sorpresa in amore e questo non bisogna dimenticarlo.

Vergine: siete all’inizio di una nuova stagione della vita davvero interessante. La settimana nel complesso è buona, ma sabato e domenica sono giornate un pochino in calo. Tra mercoledì e venerdì sarebbe il caso di spingere i sentimenti.

Bilancia: nei prossimi giorni potrebbero esserci maggiori spese, dovreste fare delle piccole economie: attenzione ai guasti o alle diatribe che potrebbero esserci con un ente. Avete poco tempo per la famiglia, forse avete progetti ambiziosi in mente.

Scorpione: non siete un segno superficiale e quando c’è un disagio ne soffrite particolarmente. Questa giornata è comunque forte, lo scorso anno è stato di grande impegno e qualcuno è stato anche male, ma adesso va meglio. Dovete iniziare ad apprezzare la vita.

Sagittario: qualcuno potrebbe già aver avuto delle buone novità, ma continuate a mettervi in gioco perché il momento è ottimo. Non sottovalutate i nuovi incontri.

Capricorno: nonostante la fase che state attraversando non sia delle migliori, la giornata è tutto sommato buona. I cambiamenti sono necessari e potrebbero anche essere positivi.

Acquario: dovete chiarire qualcosa che non va, potreste essere stati aggrediti verbalmente. Non riuscite a farvi scivolare le cose addosso. Sabato e domenica si recupera anche dal punto di vista sentimentale.

Pesci: questa giornata è importante. Si può iniziare a parlare di vittorie. L’oroscopo è buono anche per chi cerca l’amore, entro venerdì si può vivere un’emozione o recuperare un sentimento.

