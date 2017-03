L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 marzo

Puntuale come ogni mattina su Radio Latte e Miele, anche oggi Paolo Fox ha letto le stelle e ci ha raccontato come andrà la nostra giornata, segno per segno.

Ariete: affrontate un periodo che vi dà grande grinta grazie alle nuove sfide da affrontare che amate particolarmente. Una piccola parte di voi però dall’altro lato è un po’ insoddisfatta. Ma il momento è giusto: ogni tentativo è premiato. In amore va a gonfie vele e potreste essere anche tentati da altre strade, attenzione.

Toro: avete bisogno di curare di più la forma fisica. In questo periodo cercate garanzie e certezze, sia dal punto di vista lavorativo che affettivo.

Gemelli: in questi giorni possono nascere buone situazioni in amore. Sul piano professionale, purtroppo o per fortuna, le cose stanno cambiando. Cercate di considerare il fatto che a fronte di una grande trasformazione che spaventa, possono nascere delle belle novità e allora perché bloccare quello che sta per arrivare?

Cancro: molti di voi stanno affrontando alcuni cambiamenti in ambito professionale, se a questo si aggiunge qualche problema in casa, allora il periodo non è dei migliori.

Leone: siete protetti dal punto di vista sentimentale, l’amore va così bene che potrebbe rivelarsi insidioso per chi ha già da tempo un legame. Siete ostinati e caparbi, ma evitate di mettere gli altri alla prova: questo atteggiamento può spiazzare. Cercate rapporti alla pari.

Vergine: potreste iniziare nuovi esperimenti per i prossimi due o tre mesi. Da oggi e fino a giovedì potete godere di belle giornate dal punto di vista sentimentale.

Bilancia: i nemici sono meno forti e la vostra condizione, rispetto ai giorni scorsi, è migliorata. Siete pronti a parlare, ma attenzione a quello che dite, in amore è possibile porre le vostre condizioni.

Scorpione: siete troppo pessimisti, ricordatevi che vi aspetta un autunno grandioso e non potete abbattervi, non è il momento giusto per farlo. Chi ha lavorato bene nel passato potrebbe ricevere un’offerta importante.

Sagittario: amate molto mettervi in competizione e non per primeggiare, ma per fare qualcosa insieme agli altri. Questo spirito di collaborazione è molto forte, cercate di sfruttarlo al meglio in amore in caso di sentimenti sopiti.

Capricorno: bisogna iniziare una nuova vita. Chi ha una società deve rivedere alcune cose e ci vorrà un mese prima di avere delle condizioni stabili sul piano professionale.

Acquario: se da tempo fate le stesse cose, avete un grande desiderio di cambiare. Siete immersi in tanti pensieri e potreste commettere qualche errore. Per una dimenticanza potreste perdere tanto tempo. Cercate di fare scelte positive in amore.

Pesci: dal punto di vista sentimentale, tutto quello che è nato a gennaio, va rafforzato. Il momento è interessante nonostante qualche preoccupazione vi generi ansia. In questo periodo potrebbero nascere buone opportunità in vista del futuro.

