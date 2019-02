Belen Rodriguez stesa sul lettino in costume: alza la gamba e il pubblico impazzisce

La nostra amata Belen Rodriguez è ripartita. È ritornata in Argentina. Non sappiamo per quale motivo la showgirl abbia deciso di allontanarsi di nuovo da Milano. Certo, è ritornata nella sua terra d’origine. Dalla sua migliore amica Milca Gili. Eppure, però, ci sembra davvero strano che, a distanza di pochi giorni dal suo ritorno, Belen abbia deciso di ripartire. Probabilmente, però, vorrà rilassarsi prima di iniziare i suoi prossimi impegni lavorativi. E, diciamoci la verità, ci sta riuscendo davvero alla grande. Numerose, infatti, sono le stories che la showgirl ha pubblicato su Instagram da turista della propria città. Visita Buenos Aires, le strade della città. Insomma, una vera e propria turista. Non può mancare, però, un scatto in costume. Ecco. Proprio quest’ultimo, siamo certi, ha catturato l’attenzione di tutti.

Insomma, Belen Rodriguez è ritornata a godersi il caldo argentino. E, del resto, come le si può dare torto? In questi ultimi giorni la temperatura italiana è davvero rigida. E così, la showgirl ha deciso di ritornare nella sua terra d’origini. E ricongiungersi con una delle sue migliore amiche, Milca Gili. Proprio quest’ultima, su Instagram, ha pubblicato un ipnotico video di Belen. Sono entrambe a bordo piscina. “Juntas otra vez en Argentina”, questo scrive la ragazza per confermare il ritorno della showgirl in America Latina. Naturalmente, però, non è questo che avrà catturato l’attenzione dei suoi fan. Bensì la posa di Belen. La showgirl, infatti, è sul lettino a prendere il sole. Eppure, però, fa un movimento che avrà sicuramente allietato i maschietti. Per adagiarsi meglio ai raggi solari Belen, infatti, alza leggermente la gamba. Beh, proprio questo movimento avrà ipnotizzato tutti. Ne siamo certi.