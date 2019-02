Belen Rodriguez, momento bollenti in piscina: lato B in mostra

Belen Rodriguez è in Argentina con la sua amica Milca Gili, proprio mentre in Italia si parla del suo riavvicinamento a Stefano De Martino. Sì, una notizia che ha fatto molto scalpore, lanciata da ‘Chi’ di Alfonso Signorini con tanto di foto in cui i due si baciano.

La bella Belen Rodriguez, intanto, si gode questi giorni di sole e caldo in Argentina. Oggi è stata in piscina con la sua amica ed ha deliziato i suoi follower Instagram con delle foto abbastanza bollenti. In una di queste è appoggiata al bordo della piscina. In un’altra invece, lascia intravedere il lato B che esce con prepotenza dalla superficie dell’acqua della piscina.

Belen Rodriguez in piscina: lato B in mostra

Lascia sempre tutti senza parole, la bella Belen Rodriguez. Anche in una sera come questa, in cui gli occhi dovrebbero essere tutti su Sanremo 2019, la bella showgirl argentina riesce a ritagliarsi il suo spazio tra gli spettatori italiani. Come? Con questi suoi video mozzafiato caricati nelle storie Instagram.

Cosa ci fa in Argentina? Beh, questo proprio non lo sappiamo. Ma andando un po’ a tentativi, possiamo immaginare sia partita per un progetto relativo a Me Fui, la marca d’abbigliamento di cui è proprietaria insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez. Chissà, forse è lì per un nuovo shooting. Beh, intanto, si sta godendo qualche momento di relax in piscina. Per il lavoro ci sarà tempo, no? E intanto, il piccolo Santiago sarà di nuovo a casa con papà Stefano, a divertirsi e a ridere con lui. Magari, ad esercitarsi ancora un po’ con le sue lezioni di napoletano. Quelle esilaranti lezioni che hanno divertito tutta Italia. Beh, dunque, quando tornerà Belen Rodriguez? Non crediamo si tratterrà lì ancora per molto. Ci è già stata a Capodanno e, sì, va bene che le può mancare costantemente la sua terra madre, ma qui ha troppe cose a cui è legata.