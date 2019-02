Nina Moric, vestito completamente trasparente su Instagram: si vede tutto

Si tratta senza ombra di dubbio di una delle donne più chiacchierate e più desiderate, per i suoi modi di fare, in Italia. Stiamo parlando, chiaramente, della bellissima Nina Moric, che anche sui suoi canali social continua a sbalordire tutti coloro che la seguono con delle foto per niente banali. Nelle ultime ore ha condiviso, infatti, proprio su Instagram una foto che la ritrae con un vestito praticamente trasparente.

Nello scatto in questione la si vede mentre posa con due ragazzi e, per di più, con il pantalone che accende i sogni degli uomini, c’è il lato B in bella mostra. Ad alzare, in maniera praticamente inevitabile, ancora di più la temperatura.

Nina Moric, vestito trasparente su Instagram

Come avviene di solito in casi come questi, il post in pochissimo tempo ha raggiunto un livello di diffusione che l’ha reso quasi virale, raggiungendo circa 27mila “like” e davvero tanti commenti. E, davanti a tanta bellezza, come fare a dar loro torto? Ricordiamo, inoltre, che la bellissima modella ha avuto anche di recente degli screzi con Corona, suo ex marito e padre di suo figlio.