Raffaella Fico, foto sconvolgente su Instagram: come è cambiata da ieri a oggi

Tutti vi ricorderete probabilmente di Raffaella Fico, la showgirl che divenne famosa entrando nella casa del Grande Fratello nel 2008. Sono passati 11 anni da quando ha partecipato a questa trasmissione è da 20 anni, Raffaella Fico è passata ad avere 31 anni. All’epoca del GF, la showgirl, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ma da ieri a oggi le cose sono cambiate soprattutto per quanto riguarda il suo volto.

Leggi anche: Raffaella Fico a Vieni da me, inaspettata confessione: È un po’egocentrico

Raffaella Fico e la chirurgia estetica?

Oggi infatti Raffaella Fico sembra essere completamente diversa. La showgirl ha avuto una figlia da Mario Balotelli e tra le sue love story ricordiamo anche il flirt con Cristiano Ronaldo. Raffaella Fico però pare essersi sottoposto a diversi interventi di chirurgia plastica che dalla bellezza naturale che ricordiamo l’hanno trasformata in una sorta di copia di Angelina Jolie.

Raffaella Fico ieri e oggi: i cambiamenti evidenti

Nata nel 1988 in provincia di Napoli, Raffaella come abbiamo detto è stata lanciata nel mondo dello spettacolo nel 2008 quando è entrata a far parte della casa del Grande Fratello. Il suo volto acqua e sapone e il suo fisico mozzafiato hanno letteralmente sconvolto tutti i partecipanti al reality. Una volta uscita dal programma è stata una delle showgirl più amate e apprezzate in tv. Capelli ricci, corpo bellissimo e perfetto, carica emotiva e personale incredibile. Oggi però la Fico ha detto addio ai ricci e largo ai capelli lisci. Ma non solo i fan hanno notato che ha la bocca nettamente più gonfia rispetto al passato anche se Raffaella non ha mai dichiarato nulla in merito ad eventuali ritocchi di chirurgia plastica. La Fico resta sicuramente una delle mamme più belle del mondo dello spettacolo, ma sono in molti fan che non apprezzano tutti questi cambiamenti. La showgirl, infatti come abbiamo detto, è sempre più simile ad Angelina Jolie e della bellezza naturale che ricordavamo all’interno della casa del Grande Fratello è rimasto molto poco.

Volete sapere tutto su Raffaella Fico e gli ultimi gossip dei vip? Allora CLICCATE QUI