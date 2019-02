Emily Ratajkowski, nient’altro che l’intimo addosso e lato B in mostra

La bellissima modella statunitense nata a Londra Emily Ratajkowski non ha bisogno di particolari presentazioni. E’, infatti, probabilmente tra le donne più conosciute al mondo. Non a caso, infatti, sui social vanta un seguito a dir poco impressionante. Sono, a tal proposito, circa 22 i milioni di seguaci che non si perdono per nulla al mondo un suo post o una sua storia. E, d’altronde, tenendo in considerazione la sua bellezza, è impossibile dar loro torto.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dello spettacolo in senso assoluto e, nello specifico, in relazione alla vita privata e professionale della bellissima e famosissima modella Emily Ratajkowski, allora CLICCA QUI!

A tal proposito, proprio Emily Ratajkowski ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae in intimo e con il lato B a dir poco in bella mostra. La foto non è passata inosservata, per usare un eufemismo.

Per non perderti mai un post, una storia, una foto o un video che Emily Ratajkowski condivide sul suo profilo Instagram, allora CLICCA QUI!

Emily Ratajkowski in intimo

Lo scatto in questione, in pochissimo tempo, ha ottenuto un numero di riscontri in termini di like e di commenti davvero impressionanti. Tutti, ovviamente, celebrativi della sua straordinaria bellezza che le ha permesso di diventare una delle donne più desiderate al mondo. Piccolo particolare: al piede porta delle scarpe sportive ed è quanto meno una piccola stonatura rispetto al contesto. In un’altra occasione, poi, la modella si era mostrata completamente come la madre l’ha fatta.