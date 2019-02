Wanda Nara 10 Years Challenge: la foto con il figlio e i suoi cambiamenti sono sorprendenti.

Wanda Nara si è prestata alla 10 Years Challenge. Continua ad imperversare sul web questa gara che vede i VIP e personaggi famosi, ma non solo, pubblicare le foto di loro 10 anni prima. Sono tantissimi i cantanti, attori, conduttrici, showgirl… che si sono prestate a questo gioco e ovviamente è arrivata anche Wanda Nara.

Wanda Nara 10 Years Challenge: lo scatto con il figlio

Wanda Nara ha pubblicato una sua foto su Instagram 10 anni fa in compagnia di suo figlio Valentino. Nella didascalia Wanda Nara, procuratrice sportiva del marito Mauro Icardi, spiega che questo 2019 per lei è importante perché il suo figlio compie 10 anni. Proprio lui è stato il protagonista degli ultimi suoi 10 anni della vita. È stato il primo figlio, il primo amore e il suo amico, il suo consigliere, il suo compagno. Il suo arrivo nella sua vita, 10 anni fa, la ha trasformata in mamma. Negli anni ovviamente è migliorata è cresciuta non solo nel ruolo di madre, ma anche come moglie e come persona.

Wanda Nara 10 anni fa: la foto che stupisce

Per la sua 10 Years Challenge quindi Wanda Nara fa una sorta di augurio a suo figlio. Spera che i due possono restare sempre uniti, che possono viaggiare insieme condividere il divertimento e la gioia di ogni di ogni giorno. Ovviamente questi 10 anni passati sul volto di Wanda Nara si vedono tutti. Ma non perché è Wanda sia migliorata o peggiorata. Semplicemente nelle immagini di 10 anni fa si vede una Wanda Nara molto più ragazzina nonostante abbia già un figlio. Ha un volto pulito, un sorriso genuino e forse, questo ovviamente non lo sappiamo con certezza, qualche piccolo ritocchino in meno. La bellezza comunque di Wanda Nara è assolutamente inconfondibile.

